La sfida di trovare dispositivi Android spenti: esperimenti con il Pixel 9 Pro e oltre

La tecnologia di localizzazione dei dispositivi ha fatto grandissimi passi avanti, ma ci sono ancora interrogativi da porsi sull’affidabilità delle funzionalità di ricerca. In particolare, ci si chiede se sia possibile rintracciare un telefono Android spento una volta esaurita la batteria. Con l’introduzione di Android 15, Google ha promesso di permettere agli utenti di localizzare i propri dispositivi anche quando questi sono completamente spenti. Ma quanto funziona realmente? Ecco un’analisi approfondita dei test effettuati con diversi dispositivi, tra cui il Pixel 9 Pro.

Il nuovo sistema di localizzazione di Google

Nel 2025, Google ha introdotto una nuova funzionalità per i telefoni Pixel 8 e 9, permettendo di rintracciare i dispositivi non solo quando sono accesi, ma anche quando sono spenti. In un momento in cui la sicurezza dei dispositivi mobili è più importante che mai, questa opzione è stata accolta con curiosità. Tuttavia, c’è chi ha messo in discussione la reale efficacia di questo sistema.

I telefoni di altri produttori, come OnePlus e Xiaomi, sono stati integrati nel sistema di localizzazione in seguito, ma l’attenzione si è concentrata principalmente sui dispositivi Pixel. Con diversi test condotti sia con il Pixel 9 Pro sia con altri tracker, è emersa una realtà assai variabile riguardo a quanto Google promette e quanto effettivamente consegna.

Il test comparativo: Pixel 9 Pro vs Moto Tag e iPhone 13 Pro Max

Per valutare le performance del sistema di localizzazione, ho messo a confronto il Pixel 9 Pro con un iPhone 13 Pro Max e un dispositivo Moto Tag. L’obiettivo era capire come il Pixel si comportasse rispetto ai sistemi di localizzazione di Apple e di Motorola, una scelta fondamentale per verificare che eventuali risultati non fossero influenzati da un funzionamento limitato della rete di Google.

La prima parte del test si svolge alle 3 del mattino: dopo aver spento i dispositivi con carica sufficiente, ho dato al mio marito il compito di portarli con sé al lavoro. Mentre l’iPhone continuava a segnalare la sua posizione, il Pixel 9 Pro non ha mostrato alcun aggiornamento fino a quando non è stato riacceso diverse ore dopo. Questo comportamento ha sollevato preoccupazioni significative circa l’affidabilità del sistema di Google, dato che il Moto Tag ha mostrato risultati più coerenti.

I risultati del secondo test: confusione e incertezze

I test sono stati ripetuti con un Pixel 9 Pro Fold, per verificare se la situazione migliorasse. Tuttavia, scoprire che il dispositivo fosse “visto” a casa mentre era effettivamente in un altro luogo rappresentava una frustrazione incredibile. Questa discrepanza ha sollevato dubbi sulla capacità del sistema di essere realmente utile in situazioni di emergenza.

Dopo che il dispositivo è stato spento e successivamente riacceso, ci si aspettava che la funzione di localizzazione fosse attiva, ma l’app non ha mostrato segni di aggiornamento per gran parte della giornata. La confusione sulla posizione del dispositivo è stata una costante, suggerendo che qualcosa nel sistema potrebbe non funzionare correttamente, minando la fiducia degli utenti in una tecnologia che dovrebbe aiutare a rintracciare gli oggetti smarriti.

Conclusioni sui test di localizzazione degli smartphone

La serie di test ha messo in luce le complessità e le difficoltà associate alla localizzazione dei dispositivi Android spenti. Nonostante le speranze riposte nella tecnologia offerta da Google, le prestazioni del sistema sembrano variare, creando una sorta di caos in termini di attendibilità e funzionalità.

Resta da vedere se futuri aggiornamenti del software o miglioramenti nella rete di localizzazione possano risolvere i problemi che sono emersi nel corso di questi esperimenti. La realtà è che, per ora, la possibilità di ritrovare un telefono spento potrebbe non essere così garantita come sperato, lasciando gli utenti con domande e preoccupazioni sulla reale sicurezza dei loro dispositivi.