La sfida della connettività: come il divario digitale colpisce le comunità di colore

Nel maggio 2025, la questione del divario digitale negli Stati Uniti è emersa con forza, evidenziando le disuguaglianze nell’accesso a Internet. Questo divario influisce in modo allarmante su molte comunità, in particolare quelle afroamericane e ispaniche, che continuano a lottare per una connettività adeguata. L’articolo esplora le esperienze di persone come Karen Kama, una residente nella città di Reading, in Pennsylvania, che sta lavorando attivamente per colmare questo gap.

L’impegno di Karen Kama per la comunità

All’inizio di marzo, Karen Kama ha deciso di svegliarsi presto per distribuire volantini nel suo quartiere. Il suo obiettivo era sensibilizzare i residenti riguardo a un programma della biblioteca locale che offre corsi su come utilizzare Internet. Con il 66% degli abitanti di Reading che identificano come ispanici, Kama ha ideato volantini bilingui, con informazioni in spagnolo e in inglese.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Solo un anno fa, Kama ha iniziato a utilizzare Internet e ha descritto come questa tecnologia le abbia aperto un mondo nuovo: dalla traduzione di conversazioni con i suoi vicini, all’accesso a informazioni mediche. Secondo lei, “il momento migliore è stato mostrare agli altri come Internet possa trasformare la loro vita quotidiana”. “Sono grata perché ora posso insegnare agli altri”, ha affermato con orgoglio. Questo desiderio di condividere le proprie conoscenze è emblematico di un fenomeno più ampio, quello del divario digitale che colpisce duramente le comunità di colore.

Il divario digitale e i suoi effetti

Il divario digitale è definito come la divergenza tra chi ha accesso a Internet e chi ne è escluso. Negli Stati Uniti, le popolazioni di colore, comprese le comunità afroamericane e ispaniche, sono più vulnerabili a questa mancanza di accesso. Ricerche condotte dal Pew Research Center hanno rivelato che storicamente, gli afroamericani e i latini tendono ad avere tassi di abbonamento a Internet più bassi rispetto ai bianchi. Questo divario ha conseguenze significative, influenzando l’occupazione, la salute e il benessere psicologico delle persone.

Claudia Ruiz, analista senior presso UnidosUS, ha adottato un approccio incisivo nel descrivere l’impatto della mancanza di connettività. “Rispetto a chi ha accesso, le persone senza Internet affrontano effetti negativi in termini di salute e opportunità lavorative”, spiega. Per avvantaggiarsi delle opportunità che Internet può offrire, è necessario avere un accesso adeguato, i mezzi economici per mantenerlo ed essere in grado di utilizzare la tecnologia.

Le statistiche sul divario razziale

Numerose statistiche illustrano come le diverse comunità utilizzino Internet. L’analisi del Pew Research Center ha mostrato che nel 2024, l’83% degli intervistati bianchi possedeva un abbonamento Internet domestico, a differenza del 73% per gli adulti afroamericani e ispanici. I dati indicano chiaramente che c’è un legame diretto tra accesso a Internet e reddito. Infatti, solo il 57% degli individui con reddito inferiore ai 30.000 dollari ha accesso a Internet domestico.

Ciò mette in luce una realtà drammatica: le persone che vivono in condizioni economiche difficili sono prevalentemente afroamericane e ispaniche, e quindi più suscettibili al divario digitale. Alisa Valentin, direttrice della politica di broadband presso Public Knowledge, spiega che la disuguaglianza razziale è spesso un riflesso delle disparità di reddito, e queste devono essere affrontate come parte della soluzione per il divario digitale.

Le origini del digital redlining

Il termine “redlining” affonda le radici nel New Deal, quando nel 1934 il governo degli Stati Uniti istituì l’Amministrazione federale per l’abitazione. Attraverso mappe colorate, le autorità classificarono i quartieri in funzione del rischio di insolvenza. Le zone abitate da afroamericani ricevevano il punteggio peggiore, rendendo difficile l’accesso ai prestiti. Anche se queste pratiche furono bandite dalla legge sulla casa equa nel 1968, gli effetti di tali politiche si possono ancora misurare nelle comunità di oggi.

Le aree storicamente colpite dal redlining continuano a subire un accesso limitato alla tecnologia, inclusi i servizi a banda larga. Studi hanno mostrato come, in molte ore della nazione, le velocità di Internet siano notevolmente più basse nei quartieri segnati da questo tipo di discriminazione. I dati dimostrano che le comunità più povere, che spesso corrispondono a quelle già penalizzate da anni di disuguaglianza, continuano a rimanere ultime nella corsa all’accesso a Internet.

Ostacoli all’accesso e differenze di prezzo

Mentre il digital redlining ha ostacolato l’accesso a Internet veloce, è il costo a rappresentare un ostacolo ancora più significativo per molti. Quando il Pew Research Center ha condotto un’indagine nel 2021, ha scoperto che una delle ragioni principali per cui una persona non possedeva Internet domestico era il costo. In effetti, molte famiglie non riescono a iscriversi a un servizio di broadband anche se questo è tecnicamente disponibile. Daiquiri Ryan Mercado, avvocato strategico della National Hispanic Media Coalition, ha sottolineato quanto sia cruciale ridurre il costo dell’accesso per garantire che ogni comunità possa beneficiare di Internet.

Durante la pandemia di COVID-19, il governo ha implementato il programma di Emergenza per Broadband, che ha fornito sussidi per i servizi Internet. Questo programma si è evoluto nell’Affordable Connectivity Program, che ha supportato milioni di famiglie, ma non ha risolto completamente le disparità di costo.

Formazione e strumenti per l’uso del digitale

Non basta avere accesso a Internet e la possibilità di pagarlo; è fondamentale avere anche gli strumenti e le competenze per utilizzarlo. Secondo una ricerca del Pew, l’80% degli adulti bianchi possiede un computer, contro il 69% degli neri e il 67% degli ispanici. Questa disparità tecnologica complica ulteriormente la situazione.

Numerose organizzazioni si sono mobilitate per colmare queste lacune, fornendo dispositivi e competenze digitali. Ad esempio, T-Mobile ha collaborato con organizzazioni locali per offrire formazione e dispositivi sconto. Il racconto di Dorothy Burrell, un’ex partecipante che ora insegna, sottolinea come la formazione continui a stimolare la fiducia nelle comunità più vulnerabili.

Il quadro complessivo del divario digitale

Infine, la questione del divario digitale è complessa e intrinsecamente legata alle scelte politiche ed economiche del Paese. Il sentimento complessivo è che è necessaria un’azione concertata per garantire l’accesso a Internet a tutte le comunità. Non si tratta solo delle disparità razziali, ma di un problema che colpisce anche le comunità rurali, le famiglie a basso reddito e i veterani. Il messaggio è chiaro: è necessario agire per costruire un futuro dove Internet sia accessibile a tutti, completamente.

In questo contesto, esperti e leader comunitari invitano i cittadini a contattare i propri rappresentanti per rendere il divario digitale una priorità nelle politiche locali e nazionali.