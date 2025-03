La RTX 4060 supera la RTX 3060: NVIDIA continua a dominare il mercato delle GPU

Un recente sondaggio di Steam offre uno spaccato aggiornato sulla situazione attuale delle schede grafiche più diffuse tra i gamer. Con l'arrivo della RTX 4060 in cima alla classifica, si conferma la storica preferenza della comunità videoludica per i modelli entry level di NVIDIA, che continuano a essere in pole position da diversi anni.

NVIDIA mantiene il dominio nel mercato delle GPU

Il primato di NVIDIA nel settore delle schede grafiche consumer è evidente, specialmente con la linea RTX che in questi anni ha abituato i giocatori a performance elevate a prezzi accessibili. La RTX 4060, ora la scheda grafiche più utilizzata, è presente nell'8,57% dei sistemi analizzati su Steam, superando di poco la RTX 3060, che si attesta al 6,87%. Questa evoluzione nella classifica non sorprende, in quanto i modelli di fascia media di NVIDIA, per prestazioni e costi più competitivi, sono da sempre la scelta preferita tra i videogiocatori.

Le schede grafiche RTX offrono prestazioni straordinarie, specialmente per i titoli che richiedono elevate risorse grafiche. Con il passare del tempo e l’abbassarsi dei prezzi, queste GPU sono diventate accessibili a un pubblico sempre più ampio, consolidando la loro posizione nel mercato consumer. L’analisi di Steam, pur essendo limitata a una parte della popolazione di PC, riflette comunque un trend ben definito e una preferenza marcata per i modelli di NVIDIA.

La lista delle schede grafiche più popolari

Il dominio di NVIDIA si traduce facilmente nella classifica delle dieci schede grafiche più diffuse su Steam. Tutti i primi nove posti, infatti, sono occupati da schede della serie RTX, lasciando il decimo posto alla leggendaria GTX 1650. Questa scheda, pur essendo datata, continua a rappresentare un punto di riferimento per molti utenti, essendo il simbolo di una generazione di GPU che non aveva ancora abbracciato il ray tracing.

Il predominio di NVIDIA non è casuale; le sue schede grafiche hanno saputo guadagnarsi la fiducia dei consumatori offrendo un bilanciamento ottimale tra prezzo e performance. Questo ha portato le serie XX60 e XX70 a diventare il cuore pulsante del mercato grafico consumer, rendendo difficile, se non impossibile, la penetrazione di concorrenti come AMD.

La sfida per AMD e il futuro delle sue schede

Mentre NVIDIA continua a dominare, la situazione di AMD appare più complessa. La casa madre delle Radeon fatica a farsi spazio nel mercato delle schede grafiche, tanto da non riuscire a piazzare nemmeno il suo popolare Steam Deck nella top 10, dove appare genericamente come "Radeon Graphics". Le statistiche evidenziano che l'unica scheda video discreta AMD a entrare in classifica è la Radeon RX 6600, che batte persino la più recente RX 7600, la quale ha mostrato prestazioni deludenti nel tentativo di scalare la graduatoria.

Il futuro di AMD potrebbe riservare sorprendente evoluzioni. Le voci sulle nuove RX 9070 e RX 9070 XT, così come le gossipate RX 9060, generano curiosità tra gli appassionati. Sarà fondamentale il loro impatto sul mercato per capire se finalmente AMD potrà inserirsi nella top 10 delle schede grafiche più utilizzate, portando con sé un'ulteriore diversificazione e competizione nel segmento delle GPU.