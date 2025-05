La rivoluzione della batteria degli smartphone: verso un’era con autonomia prolungata nel 2025

Negli ultimi anni, la questione dell’autonomia degli smartphone ha assunto toni decisamente altalenanti. Dopo ogni significativo salto nella capacità della batteria, è come se scomparissero dietro la crescita esponenziale di schermi sempre più luminosi, processori più veloci e fotocamere sempre più sofisticate. Tuttavia, nel 2025, stiamo assistendo a una trasformazione concreta che potrebbe finalmente cambiare questa narrazione.

Grazie ai progressi nella chimica delle batterie, alla tecnologia dei display e all’efficienza dei chip, il settore sembra stia per compiere un autentico balzo in avanti. Non parliamo più di guadagnare qualche minuto di autonomia, ma di un’era in cui caricare il telefono una volta ogni due giorni diventa la norma. Approfondiamo insieme le motivazioni di questo potenziale cambiamento.

Capacità delle batterie più elevate

La soluzione più ovvia ai problemi di autonomia sembrerebbe essere quella di aumentare la capacità delle batterie, ma chi desidera uno smartphone spesso quanto un mattone? Negli ultimi anni, la tecnologia delle celle agli ioni di litio ha trovato un limite inaspettato. Nonostante un incremento della capacità del 5-10% nell’ultimo triennio, le celle da 5.000 a 5.500 mAh hanno dominato il panorama, fino ad ora.

Il 2025 ha portato con sé alcuni smartphone di punta, principalmente dalla Cina, dotati di batterie a base di silicio-carbonio , che possono raggiungere i 6.000 mAh senza aumentare le dimensioni del dispositivo. Questo rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai modelli di un anno fa. Ad esempio, il OnePlus 13 incorpora una capiente batteria da 6.000 mAh, un incremento rispetto ai già notevoli 5.400 mAh del modello dell’anno passato. Durante la nostra valutazione, questo smartphone ha dimostrato di resistere fino a due giorni di utilizzo continuato. La transizione verso batterie in silicio-carbonio potrebbe tradursi in un incremento della capacità fino al 15% rispetto alle tradizionali celle agli ioni di litio, senza alterare le dimensioni. Questo si traduce in un incremento di tempo di utilizzo di 30 minuti o più ore in standby.

Al contrario, i giganti come Apple, Google e Samsung non hanno ancora utilizzato questa tecnologia, ma la sua adozione sembra essere solo una questione di tempo. La possibilità di ridurre le dimensioni degli smartphone offrendo contemporaneamente una maggiore autonomia sta attirando sempre più l’attenzione dell’industria.

Display più efficienti

Il display di un telefono è uno dei maggiori consumatori di batteria. Fortunatamente, l’adozione dei pannelli OLED a refresh dinamico, l’uso di temi scuri e la tecnologia di sempre-attivo hanno già reso le schermate moderne piuttosto efficienti. Tuttavia, stiamo per assistere a significativi miglioramenti.

Samsung ha introdotto il pannello OLED M14, già presente nella serie iPhone 16 Pro e atteso nei modelli Pixel 9 Pro. Questo pannello offre un’efficienza migliorata dal 15% al 30% a seconda del livello di luminosità. M14 raggiunge anche luminosità di picco più elevate e una vita utile estesa rispetto al modello precedente. È solo questione di tempo prima che diversi smartphone adottino questa tecnologia, beneficiando così di un abbattimento del consumo energetico.

Inoltre, LG ha presentato il suo nuovo OLED Hybrid Tandem, promettendo una riduzione del consumo energetico del 15% rispetto ai pannelli OLED tradizionali. Questo è stato reso possibile grazie all’uso di materiali fosforescenti per il blu, migliorando l’efficienza senza compromettere la durata. Samsung sta lavorando anche su un pannello M15 di nuova generazione, che si prevede offrirà ulteriori miglioramenti in termini di efficienza energetica.

Processori più piccoli e parsimoniosi

Non sono solo gli schermi a causare un notevole dispendio di energia. Il processore e il modem del tuo smartphone possono lentamente prosciugare la batteria, o viceversa, se progettati con efficienza.

Abbiamo già visto i vantaggi dell’Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, prodotto sul nodo a 3 nm di TSMC. Questo chip è stato sviluppato su un’architettura CPU personalizzata, contribuendo a migliorare significativamente l’autonomia del dispositivo. Anche Apple e MediaTek hanno mostrato miglioramenti evidenti grazie a nodi di lavorazione più efficienti e architetture CPU ottimizzate.

Si prevede che Google migrerà al 3nm con il suo Tensor G5, garantendo un importante impulso alla serie Pixel. Allo stesso tempo, anche i processori di fascia media stanno per fare un salto verso nodi di lavorazione più moderni, proponendo un’elevata efficienza energetica anche nei segmenti più accessibili, come utenti di smartphone compresi tra i 400 e i 600 dollari.

Tuttavia, l’efficienza del modem esterno riveste un ruolo critico, poiché è responsabile della comunicazione 4G/5G e Wi-Fi. Un modem poco efficiente può avere effetti negativi sull’autonomia. Ad esempio, il modem Exynos 5400 di Samsung è stato costruito su un processo a 4nm, apportando guadagni significativi di efficienza ai nuovi smartphone Pixel. Anche i modelli economici stanno trattraendo vantaggi da modem più efficienti, come il Samsung Galaxy S24 FE, offrendo così prestazioni migliori in termini di autonomia.

Verso una nuova era di autonomia

Pur non tornando ai tempi in cui un solo ciclo di carica durava una settimana, il connubio tra processori e display più efficienti sta tracciando la strada per un futuro in cui gli smartphone possano affrontare giornate intere senza bisogno di ricarica. Se i miglioramenti individuali nel range del 5-15% sembrano minimi, la somma di tali progressi nelle aree cruciali dell’energia mobile potrebbe portare a risultati significativi.

Potremmo osservare un incremento complessivo della vita della batteria del 20%, con scenari più ottimistici che suggeriscono addirittura il 33%, il che tradurrebbe in ore supplementari di utilizzo. Modelli come il OnePlus 13 e il Xiaomi 15 Ultra già raggiungono obiettivi di durata di batteria di due giorni. Con il progresso delle batterie in silicio-carbonio, OLED di nuova generazione e chip a 3nm, anche gli smartphone più compatti beneficeranno di queste innovazioni. Non dimentichiamo che anche le migliorie nel software, come quelle apportate da Android 15, stanno contribuendo affinché la vita della batteria non sia più un’utopia ma un obiettivo raggiungibile.