La rivoluzione dei display negli smartwatch: la grande sfida della luminosità e del comfort visivo

Negli ultimi anni, il panorama degli smartwatch ha registrato notevoli progressi, in particolare per quanto riguarda la qualità dei display. Tra le novità più significative emerge la OnePlus Watch 3, che si distingue per alcune caratteristiche avanzate nel settore dei dispositivi indossabili. Andiamo a vedere i dettagli di queste innovazioni e come possano influenzare l'esperienza quotidiana degli utenti.

L'evoluzione dei display AMOLED

I display degli smartwatch hanno visto un miglioramento costante, diventando più grandi, brillanti e con una fluidità mai vista prima. La OnePlus Watch 3, con il suo display AMOLED da 1.5 pollici, arriva a un picco di luminosità di 2,200 nits e offre un refresh rate variabile da 1 a 60 Hz. Anche se queste specifiche non sono necessariamente uniche, rappresentano una tendenza comune tra i modelli di punta di Apple e Android nel 2025.

Tuttavia, ciò che rende davvero notevole il display della OnePlus Watch 3 è il comfort d'uso che offre, risultando "migliore per gli occhi". Questa caratteristica, pur non essendo ufficialmente menzionata nelle specifiche tecniche, merita un approfondimento: la OnePlus ha implementato una tecnologia di dimming che riduce il fastidio visivo legato all'uso prolungato dello smartwatch.

La questione del Pulse Width Modulation

Uno dei problemi meno evidenti ma significativi riguardanti gli schermi AMOLED è il fenomeno del Pulse Width Modulation . Questa tecnologia, utilizzata per simulare una bassa luminosità tramite rapidi flickering tra 100% e 0% di intensità luminosa, può indurre affaticamento visivo, emicranie e addirittura nausea. Se possedete un orologio smart, potreste aver notato che quando lo fotografate in piena luce solare appaiono delle bande nere sullo schermo. Questo è il risultato di quanto detto: il flicker non è sempre percepito ad occhio nudo ma si rivela problematico nel lungo periodo.

Alcuni produttori, consapevoli di questo problema, hanno iniziato a utilizzare una tecnologia chiamata DC dimming, che riduce la luminosità abbassando il voltaggio senza il flicker associato al PWM. Questo può far sembrare i colori meno saturi, ma migliora decisamente l'esperienza di utilizzo durante le ore serali, quando molte persone controllano il proprio smartwatch.

Il test del PWM sui principali smartwatch

Per comprendere la situazione attuale, è stato condotto un test per confrontare le diverse marche di smartwatch dotate di display AMOLED, tra cui Apple, Samsung e Garmin. Uno dei risultati più rilevanti è emerso dall’analisi della Apple Watch Ultra 2, che ha mostrato di utilizzare DC dimming, rispetto ad altri modelli come il Galaxy Watch Ultra che ha evidenti segni di PWM dimming.

Questa differenza è evidente quando si osservano i risultati delle prove fotografiche a velocità di otturazione elevate: mentre l’Apple Watch ha mostrato una linea grigia costante, il Galaxy Watch ha evidenziato bande nere che segnalano il flickering. Non solo questo test ha rivelato le diverse tecniche di dimming, ma ha anche sollevato interrogativi su come e perché qualcuno di questi marchi stia investendo in tecnologie più "gentili" per gli occhi, mentre altri continuano a seguire lo standard del PWM.

Perché la tecnologia di dimming conta

La rilevanza di queste tecnologie di dimming, PWM e DC, risiede non solo nel comfort visivo degli utenti ma anche nella durata della batteria. Una riduzione del flickering, mantenendo un basso consumo di energia, potrebbe estendere la vita utile degli smartwatch, fondamentale per chi utilizza l'orologio anche durante lunghe sessioni di attività fisica o controlli notturni.

Sebbene il mercato segua a premere per miglioramenti nelle specifiche visive, è evidente che molti utenti potrebbero avvantaggiarsi di una maggiore varietà all’interno delle impostazioni dei display. Offrire la possibilità di scegliere tra PWM e DC dimming ripristinerebbe nelle mani dell'utente la decisione su cosa sia più importante per loro tra l'efficienza energetica e il comfort visivo.

L’impatto dei display sugli smartwatch del futuro

Con la continua evoluzione tecnologica, ci si aspetta che i display degli smartwatch avanzino oltre le attuali definizioni di pixel e refresh rate. La sfida ora non è solo migliorare i numeri, ma anche offrire esperienze che rispondano ai vari bisogni degli utenti, inclusi coloro che soffrono di sensibilità al flickering. Anche se l’adozione di tecnologie di dimming alternative come il DC dimming sembra limitata, aziende come OnePlus e Apple stanno aprendo la strada a cambiamenti significativi nel design e nella funzionalità dei loro dispositivi.

Nel frattempo, il mercato è in attesa di novità come la OnePlus Watch 3, che promette di rimanere al passo con le richieste degli utenti, non solo in termini di prestazioni ma anche dal punto di vista del comfort e della salute visiva. Mai come ora la qualità del display si rivela cruciale nel definire il valore e l’attrattiva degli smartwatch nel panorama tecnologico attuale.