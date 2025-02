La riscoperta delle criptovalute: il bitcoin supera i 100.000 dollari e il mercato si interroga sul futuro

Negli ultimi mesi, il mercato delle criptovalute ha nuovamente attirato l'attenzione dei media nazionali, con il bitcoin, la criptovaluta più conosciuta, che ha superato per la prima volta la soglia dei 100.000 dollari. Questa ripresa ha riacceso discussioni sulle dinamiche di un mercato che, solo pochi anni fa, sembrava crollato, destando interrogativi se fosse realmente una bolla simile a quella delle dotcom all'inizio del millennio. Mentre la fiducia generale nella criptovaluta rimane incerta, nuove ricerche stanno rivelando come le generazioni più giovani percepiscano questo asset in modo molto diverso.

L’atteggiamento degli adulti verso le criptovalute

Secondo un recente studio condotto dal Pew Research Center, circa il 17% degli adulti negli Stati Uniti detiene criptovalute. Tuttavia, la stessa indagine evidenzia che il 63% degli americani esprime una bassa fiducia, o addirittura nessuna, nei metodi attuali di investimento in criptovalute. Questo dato rappresenta un campanello d'allarme per un mercato già tumultuoso, in cui molti investitori si sentono disorientati dalle molteplici opzioni e dai rischi associati. Al contrario, è interessante notare che oltre il 50% dei giovani appartenenti alla Generazione Z dichiara di possedere investimenti, con le criptovalute come prima scelta. Questa categoria ha dimostrato la maggiore tolleranza al rischio rispetto alle generazioni precedenti, rendendo le criptovalute una parte centrale delle loro strategie di investimento.

Evoluzione della posizione del governo sulle criptovalute

La posizione del governo statunitense riguardo alle criptovalute è stata storicamente cauta, in particolare da parte della Securities and Exchange Commission . Sotto la guida di Gary Gensler, la SEC ha avviato azioni legali contro importanti aziende del settore come Coinbase e Kraken, contribuendo a un clima di incertezza. Negli ultimi anni, vi sono stati anche numerosi casi di frodi nel campo delle criptovalute, come il crollo del token Luna e la chiusura di FTX, un ex exchange di criptovalute, la cui fondazione è finita nell’occhio del ciclone per la condotta fraudolenta del suo fondatore, Sam Bankman-Fried, attualmente in carcere. La nuova amministrazione nel governo statunitense potrebbe portare a un cambiamento delle politiche sulla regolamentazione delle criptovalute, con nuove figure chiave, come Caroline Pham, recentemente nominata presidente ad interim della Commodity Futures Trading Commission . Le aspettative sono che ci sia una maggiore apertura verso il settore crypto, con l’obiettivo di apportare maggiore chiarezza e struttura.

Le prospettive di nuove leggi sulle criptovalute

L'attuale quadro normativo delle criptovalute è caratterizzato da una grande confusione, con regole che variano significativamente a seconda dello stato. Questo ha portato a critiche da parte delle aziende crypto in risposta a numerose cause legali. Secondo Christian Catalini, fondatore del MIT Cryptoeconomics Lab, è fondamentale introdurre nuove norme che proteggano gli investitori dai soggetti disonesti. Molte applaudite aziende e startup in questo settore hanno chiesto a gran voce una regolazione adeguata, sottolineando come la mancanza di regole chiare abbia facilitato la mescolanza di buoni e cattivi attori, con conseguenze devastanti come quella vissuta con FTX, che nel 2022 ha dichiarato bancarotta lasciando milioni di clienti senza accesso ai propri fondi. Catalini avverte che una regolamentazione chiara è essenziale per separare le aziende serie da quelle fraudolente e costruire un mercato più sano per tutti i partecipanti.

Investire in criptovalute nel 2025

Molti americani considerano le criptovalute come strumenti speculativi con la possibilità di generare guadagni, ma l'instabilità dei prezzi fa di questo tipo di investimento un’operazione rischiosa. Le fluttuazioni repentine possono essere influenzate da eventi esterni imprevedibili, rendendo il settore fertile per le frodi. Alex Michalka, vicepresidente della ricerca sugli investimenti di Wealthfront, ha affermato che anche fatti come l'elezione dell'attuale presidente influenzano i prezzi delle criptovalute, mostrando come il mercato possa essere soggetto a reazioni emotive e speculazioni. Nonostante la popolarità crescente degli ETF crypto, che possono essere più accessibili agli investitori, il rischio rimane alto e gli esperti consigliano di limitare gli investimenti in criptovalute a una piccola parte del proprio portafoglio, non superando il 10%.

Possibilità di un crollo nel mercato delle criptovalute nel 2025

Il futuro del mercato delle criptovalute continua a essere oggetto di molteplici speculazioni da parte di analisti e influencer. Tuttavia, è cruciale restare scettici di fronte a chi profetizza l'andamento di una particolare moneta o token. Cesare Fracassi, direttore del Fintech Research Lab, sottolinea che, proprio come nel mercato azionario, è impossibile prevedere i prezzi nel mercato delle criptovalute. Chiunque affermi di avere soluzioni certe potrebbe non avere né le competenze né la conoscenza necessaria per fare tali previsioni. La strada delle criptovalute rimane tortuosa e viene ancora vissuta come un viaggio pieno di incertezze.