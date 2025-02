La remaster di Days Gone arriva su PS5: novità e aggiornamenti attesi per il 25 aprile

Il celebre titolo Days Gone sta per fare il suo grande ritorno su PS5 con una versione rimasterizzata che sarà disponibile dal prossimo 25 aprile. Questo annuncio, rivelato durante l’ultimo State of Play di Sony, ha colto di sorpresa non solo gli appassionati, ma anche gli analisti del settore. Oltre ai miglioramenti grafici, la nuova edizione promette una serie di modalità di gioco fresche e coinvolgenti, specialmente per i possessori della versione per PC, che riceveranno contenuti supplementari interessanti.

Novità e modalità di gioco da scoprire

La remaster di Days Gone non si limiterà a un semplice ritocco estetico. Sony ha in programma di introdurre miglioramenti significativi che andranno a potenziare l’esperienza di gioco. Tra le nuove caratteristiche, la presenza di una modalità permadeath, pensata per i giocatori più audaci, darà la possibilità di affrontare livelli di difficoltà elevati e rappresenterà una sfida ulteriore. Gli appassionati della fotografia videoludica potranno anche sfruttare un photo mode aggiornato, mentre le opzioni di accessibilità offriranno una fruizione del gioco anche a chi ha esigenze particolari.

Inoltre, si prevede l'introduzione di una modalità speedrun, ideale per i giocatori che amano competere contro il tempo, e di una modalità orda, dove gli utenti si troveranno ad affrontare ondate sempre più massicce di infetti. Questo ampio raggio di nuove funzionalità non solo arricchirà il gameplay, ma porterà anche nuovi stimoli per i fan di vecchia data e nuovi arrivati.

Upgrade e DLC: opportunità per tutti

Per chi possiede già la versione di Days Gone su PS4, sarà disponibile la possibilità di effettuare un upgrade alla versione rimasterizzata al costo di soli 10 euro. Una scelta che si rivela vantaggiosa per i fan che desiderano approfittare degli aggiornamenti mantenendo il loro sistema di gioco attuale.

Per quanto riguarda i giocatori PC, il team di sviluppo ha pianificato il rilascio di una DLC intitolata “Broken Road”. Con questo espansione, i fan della versione PC avranno la possibilità di accedere ai contenuti aggiuntivi pensati per arricchire ulteriormente la narrativa e l’esperienza di Days Gone.

Aspettative e potenziali sviluppi futuri

Questa remaster di Days Gone non era attesa da molti, dato che Sony non aveva mostrato grande entusiasmo nei confronti del progetto in passato. Alcuni critici vedono questa iniziativa come un tentativo di riempire un vuoto nella lineup attuale, caratterizzata da poche uscite memorabili. Tuttavia, questo rilancio potrebbe anche rappresentare una vera opportunità di riscatto per il team di sviluppo di Bend Studio, che da tempo richiede un seguito per le avventure di Deacon St. John.

Il favore del pubblico nei confronti di questa rimasterizzazione potrebbe essere un indicatore decisivo per il destino del franchise. Un’accoglienza positiva potrebbe persino riaccendere l'interesse per una serie che in passato ha faticato a ottenere riscontri entusiastici. La storia di Deacon, impegnato nella ricerca della moglie scomparsa, ha tutti i presupposti e la profondità necessaria per attirare nuovamente l’attenzione.

Così, il 25 aprile non segnerà solo il rilascio di una rimasterizzazione, ma potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per Days Gone, con opportunità di sviluppo futuro in vista per questa stimolante narrazione post-apocalittica.