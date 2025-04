La presenza del Dipartimento di Efficienza Governativa di Elon Musk alla FTC

Nelle scorse settimane, due esponenti del controverso Dipartimento di Efficienza Governativa di Elon Musk sono stati avvistati nella sede della Federal Trade Commission . La notizia ha suscitato curiosità e preoccupazione, poiché il DOGE ha come obiettivo principale quello di identificare e combattere sprechi, frodi e abusi all’interno delle istituzioni. La questione di cosa comporterà questa nuova collaborazione viene ora al centro dell’attenzione.

La visita degli esponenti del DOGE e il loro ruolo

Gavin Kliger ed Emily Bryant, i membri avvistati all’FTC, sono stati ufficialmente registrati nell’indirizzario interno dell’ente, con email dedicate che indicano un nuovo capitolo della collaborazione tra DOGE e FTC. Secondo fonti attendibili, il portavoce della commissione Joe Simonson ha confermato che la presenza del DOGE è direttamente legata all’impegno della FTC per ridurre gli sprechi e le frodi. Tuttavia, la funzionalità specifica di questo duplice organo rimane poco chiara, aprendo a diversi interrogativi sulla direzione e sulle strategie che il DOGE intende seguire ora che opera nel contesto dell’FTC.

L’FTC: un’agenzia snella con un ampio potere investigativo

Con meno di 1.200 dipendenti, la FTC cura la protezione dei consumatori e l’applicazione delle leggi antitrust. Recentemente, l’agenzia ha subito alcune modifiche, compresa la riduzione di un numero esiguo di lavoratori in prova. L’attuale presidente dell’FTC, Andrew Ferguson, ha così dichiarato la sua opinione su come le agenzie di regolamentazione debbano operare sotto il controllo del presidente, piuttosto che come entità indipendenti, un concetto che storicamente ha rappresentato un pilastro della loro operatività.

All’interno della FTC si custodisce una grande quantità di informazioni riservate riguardanti le aziende oggetto di indagine. Questo include dati cruciali per il processo antitrust in corso contro Meta, che si preannuncia come uno dei casi più significativi dell’attuale panorama legislativo. Secondo alcune fonti, i documenti richiesti per le indagini sono gestiti attraverso una piattaforma chiamata Relativity, mentre gran parte dei casi archiviati sono conservati fisicamente presso la sede dell’agenzia.

Le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati sensibili

Rebecca Kelly Slaughter, una delle commissioni democratiche dell’FTC che ha subito tentativi di rimozione da parte dell’amministrazione Trump in violazione di precedenti sentenze della Corte Suprema, ha avvertito riguardo alla sensibilità dei dati in possesso dell’agenzia. Durante un recente incontro dell’American Bar Association, ha affermato che sarebbe “altamente illegale” e “preoccupante” se tali informazioni venissero accessibili ad altre entità di mercato. Questa affermazione mette in evidenza i rischi connessi alla potenziale confluenza di potere tra il DOGE e la FTC, soprattutto considerando la rilevanza dei dati economici trattati dall’agenzia.

La sorveglianza attiva delle imprese di Musk

Fra i punti di discussione attuali, l’FTC mantiene un monitoraggio attento delle attività commerciali di Elon Musk. L’azienda X, precedentemente nota come Twitter, è attualmente soggetta a un decreto di consenso a lungo termine a causa della cattiva gestione dei dati degli utenti riscontrata prima dell’acquisizione da parte di Musk. Ultimamente, il fondatore di Tesla ha espresso il proprio supporto per l’idea di ridurre i poteri dell’FTC nel campo dell’antitrust, suggerendo di trasferire tale autorità al Dipartimento di Giustizia. Questa posizione evidenzia il complesso rapporto tra le entità governative e le imprese di Musk, suscitando interrogativi sul futuro della regolazione nel settore tecnologico.