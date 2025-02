La potenziale chiusura di TikTok negli Stati Uniti: conseguenze per gli influencer britannici

Con l’incertezza che aleggia intorno a TikTok e alla sua permanenza negli Stati Uniti, il dibattito su un possibile divieto sta appassionando e preoccupando molte persone. Non solo i creatori di contenuti americani sono a rischio, ma anche gli influencer britannici potrebbero subire ripercussioni significative. Una rete così fortemente interconnessa tra nazioni è un fenomeno da tenere d'occhio, vista l’ampia portata che TikTok ha acquisito nel mercato globale.

L'appeal degli influencer britannici

Numerosi content creator del Regno Unito fanno affidamento su un pubblico americano, con stime che suggeriscono che tra il 20% e il 40% dei loro follower provenga dagli Stati Uniti. Questi numeri possono sembrare impressionanti e, a giusta ragione, rappresentano una fetta considerevole del loro pubblico. La ricerca di affinamento nella produzione di contenuti ha reso questi influencer particolarmente appetibili per i pubblicitari. Tuttavia, se TikTok dovesse essere escluso dal mercato americano, il valore di questi creator agli occhi dei marchi potrebbe drasticamente calare.

Immaginate di perdere una parte così consistente della vostra audience: i brand che solitamente collaborano per pubblicizzare i loro prodotti potrebbero iniziare a ritirare il proprio supporto economico. Per chi lavora nel settore, questo scenario è preoccupante e sta già influenzando la modalità di contrattazione tra i brand e i talenti. Infatti, numerosi manager del talento hanno già cominciato a percepire gli effetti negativi di questa incertezza.

Il caos delle trattative tra brand e influencer

Jonny Davies, un talent manager senior presso Sixteenth, ha sottolineato le difficoltà nella negoziazione di accordi per i creator. Le contrattazioni sono diventate più complesse e intricate, specialmente per quelli che dovrebbero entrare in vigore dopo la scadenza dell’5 aprile stabilita dall’ex presidente Trump. La riluttanza dei brand a impegnarsi in nuove collaborazioni è palpabile. I negoziati si protraggono, con le aziende in attesa di maggiore chiarezza riguardo al futuro di TikTok nel mercato statunitense.

Ora i contratti stanno comprendendo piani di emergenza che prevedono la possibilità di rinvio o di spostamento dei contenuti su piattaforme alternative nel caso in cui il divieto venga confermato. Tale incertezza non colpisce solo le partnership commerciali, ma solleva anche interrogativi sul comportamento degli utenti a livello globale. Davies si chiede come possa cambiare l'interazione online se TikTok perdi la sua rilevanza negli USA.

Impatti sulla creatività e sul comportamento degli utenti

La presenza di creatori americani svolge un ruolo cruciale nella definizione delle tendenze social. Se questi ultimi venissero a mancare, non è difficile immaginare gli utenti britannici disinteressarsi o migrare verso altre piattaforme. La preoccupazione per una potenziale diminuzione del coinvolgimento degli utenti è reale e potrebbe portare a un’anemia di contenuti su TikTok. Se le persone non vedono più i loro influencer preferiti, possono facilmente decidere di spostarsi su altre reti sociali, mettendo in discussione la stabilità e la sostenibilità a lungo termine della piattaforma.

Le reazioni delle agenzie di marketing

Nel frattempo, anche le startup britanniche nel settore dell'economia dei creator si preparano a fronteggiare le conseguenze di questa incertezza. L’agenzia di marketing influente con sede a Londra, Kyra, sta rafforzando le sue capacità nell'analisi dei video su Instagram. La previsione è che la piattaforma di Meta possa assorbire una parte significativa del pubblico che TikTok potrebbe perdere.

Devran Amaratunga Karaca, CEO e co-fondatore dell’agenzia, ha esposto i timori riguardo al futuro. L'agenzia ha cambiato strategia e ora si assicura che il 90% delle sue campagne si sviluppi su più reti sociali e segmenti geografici. Questo costituisce un cambiamento rilevante rispetto agli anni passati, quando i progetti si concentravano principalmente su TikTok. La mossa di Instagram, ovvero la possibile separazione di Reels in un'app dedicata, circola tra le indiscrezioni, a testimonianza di come il panorama dei social media stia evolvendo.