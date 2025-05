La potenza rivoluzionaria del laser ZEUS dell’Università del Michigan: 2 petawatt di energia

L’Università del Michigan ha recentemente fatto notizia con una scoperta straordinaria: il suo sistema laser chiamato Zettawatt-Equivalent Ultrashort pulse laser System ha generato 2 petawatts di potenza, una quantità che supera di oltre 100 volte l’output elettrico globale. Questa innovazione porta con sé enormi potenziali applicazioni in diversi ambiti, da quelli medici alla fisica quantistica, ma, come specificato dai ricercatori, non ci saranno recuperi fantasiosi come quello del celebre “Death Star” di Star Wars. Ogni impulso di energia, infatti, dura solo 25 quintilionesimi di secondo, rendendo la potenza intensamente concentrata e perfetta per esperimenti di alta precisione.

Un investimento significativo nel futuro della ricerca

Questo progetto, finanziato dalla National Science Foundation degli Stati Uniti, ha avuto un costo di 16 milioni di dollari per la sua realizzazione. Tra i componenti chiave del sistema vi sono cristalli di zaffiro da 7 pollici, infusi di atomi di titanio, la cui produzione ha richiesto oltre quattro anni. Secondo le parole di Franko Bayer, responsabile del progetto ZEUS, “la dimensione del cristallo di titanio e zaffiro che abbiamo è qualcosa di raro nel mondo.” Questo supporto strutturale è fondamentale per generare la potenza necessaria per gli esperimenti, rendendo ZEUS una vera e propria frontiera nell’ambito della tecnologia laser.

La complessità dell’operazione di ZEUS

Non è semplice operare un sistema come ZEUS; non basta premere un pulsante come su un normale laser portatile. L’operazione parte da un impulso infrarosso che viene intensificato tramite sistemi chiamati pump laser, il cui compito è quello di incrementare l’energia. Ogni impulso passa attraverso diverse fasi di amplificazione da parte dei pump laser, e per evitare che la potenza diventi così intensa da devastare l’aria circostante, viene utilizzato un dispositivo ottico noto come reticolo di diffrazione. Questo sistema permette di estendere l’impulso prima di comprimerlo ulteriormente nelle camere a vuoto, dove le dimensioni finali dell’impulso si riducono a soli 0,8 micron di larghezza.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Esperimenti pionieristici per la fisica moderna

Nel primo esperimento condotto, il prof. Franklin Dollar, docente di fisica e astronomia presso l’Università della California, Irvine, ha diretto il laser verso una cella contenente elio. Questo processo ha innescato una collisione che ha generato plasma: gli elettroni vengono strappati dagli atomi, dando vita a una “zuppa” composta da elettroni liberi e ioni carichi positivamente. Questa reazione genera un fenomeno noto come accelerazione wakefield, dove gli elettroni vengono accelerati a causa della spinta dell’impulso laser, simile a come i surfisti si muovono dietro a una barca ad alta velocità.

L’obiettivo di tali esperimenti è quello di sviluppare fasci di elettroni così potenti da eguagliare quelli prodotti dai tradizionali acceleratori di particelle, ma senza necessitare delle ingenti installazioni che caratterizzano queste strutture, spesso alte centinaia di metri.

ZEUS: una nuova era per l’ottica ultraveloce

Situato all’interno del Gérard Mourou Center for Ultrafast Optical Science dell’Università del Michigan, ZEUS rappresenta l’erede del laser HERCULES, che nel 2007 raggiunse una potenza massima di 300 terawatt. Lanciato nel 2022, questo laser super potente ha già raggiunto il doppio della potenza massima generata da altri laser statunitensi, con la prospettiva di arrivare fino a 3 petawatts in futuro.

Tuttavia, nonostante ZEUS sia il laser più potente degli Stati Uniti, non raggiunge la potenza del laser presente nel laboratorio ELI-NP di Măgurele, in Romania, che con i suoi 10 petawatts resta il leader mondiale in questo ambito. La competizione internazionale nel campo della ricerca laser continua quindi a evolversi, promettendo innovazioni che potrebbero rivoluzionare le scienze e la tecnologia nei prossimi anni.