La Pixel Watch 3 introduce la rilevazione della perdita del battito cardiaco negli Stati Uniti

Google ha recentemente lanciato una funzionalità innovativa nella Pixel Watch 3: la rilevazione della perdita del battito cardiaco. Questa funzione, già attiva da mesi in diversi paesi europei e nel Regno Unito, ha ricevuto l’approvazione della FDA nel marzo 2025, rendendo la smartwatch ancora più utile per la cura della salute.

La nuova funzione di rilevazione della perdita del battito cardiaco

La rilevazione della perdita del battito cardiaco è una caratteristica rivoluzionaria nel settore degli smartwatch. Permette al dispositivo di monitorare il battito cardiaco di chi lo indossa e, nel caso venga registrata una diminuzione significativa, il smartwatch avvia una serie di azioni predeterminate. Secondo Google, questa funzione è particolarmente utile in situazioni critiche come arresto cardiaco, insufficienza respiratoria o circolatoria, overdose o avvelenamento. La minutia dei dettagli che Google ha fornito sul funzionamento di questa funzione mette in evidenza come possa effettivamente salvare vite umane.

Per attivare questa opzione, gli utenti devono seguire una procedura semplice ma precisa. È necessario aggiornare l’applicazione di Sicurezza personale direttamente dal dispositivo e successivamente abilitare la funzione attraverso l’app Google Pixel Watch sul proprio smartphone. Questo processo intuitivo rende accessibile una funzione crucialmente importante che offre un ulteriore supporto alla salute e alla sicurezza dei propri utenti.

Come funziona la rilevazione del battito cardiaco

Una volta attivata, la rilevazione della perdita del battito cardiaco inizia a monitorare i parametri vitali dell’utente. Se il dispositivo percepisce una perdita del battito, si attiva una sequenza di allerta. Inizialmente, il smartwatch vibrerà per cercare di determinare se l’utente ha bisogno di aiuto. Se l’utente risponde al movimento, l’allerta verrà annullata come misura di sicurezza per evitare falsi allarmi.

Qualora non si registrasse alcun movimento entro 15 secondi, il dispositivo emetterà un segnale acustico di allerta. Questa fase rappresenta un ulteriore tentativo di contattare l’utente e stabilire se è tutto a posto. Nel caso in cui non ci siano reazioni anche a questo stimolo sonoro, il smartwatch procederà a contattare i servizi di emergenza. A 30 secondi dalla prima registrazione della perdita di battito, il dispositivo invierà un messaggio automatico ai soccorsi, fornendo la posizione GPS dell’utente e notificando la situazione critica.

Importanza della funzione nel contesto della salute

La rilevazione della perdita del battito cardiaco, portata alla ribalta dalla Pixel Watch 3, potrebbe rappresentare un cambiamento radicale nella gestione delle emergenze sanitarie. In situazioni in cui il battito cardiaco si interrompe, ogni secondo diventa fondamentale per garantire l’intervento delle autorità sanitarie. Offrire l’opportunità di ricevere assistenza in tempi più rapidi può fare la differenza tra la vita e la morte.

Le caratteristiche di emergenza di questo smartwatch non solo lo rendono uno strumento innovativo, ma aggiungono un valore inestimabile alla vita dei suoi utilizzatori. Gli investimenti nel monitoraggio della salute e nel supporto della tecnologia sono un passo avanti verso una maggiore sicurezza e consapevolezza, rendendo la Pixel Watch 3 un dispositivo da tenere sotto considerazione, specialmente per chi ha particolari esigenze sanitarie.

In un’epoca in cui la tecnologia si integra sempre di più nella vita quotidiana, Google ha messo a disposizione degli utenti uno strumento che non solo migliora il benessere, ma si preoccupa anche della sicurezza in situazioni di emergenza. La rilevazione della perdita del battito cardiaco è una funzionalità che segna un traguardo significativo nel mondo degli smartwatch, contribuendo a salvaguardare la vita delle persone.