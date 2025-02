La One UI 7 di Samsung: funzionalità esclusive per i Galaxy S25 e incertezze per gli altri modelli

La nuova interfaccia utente di Samsung, la One UI 7, è ora disponibile in versione stabile esclusivamente per la serie Galaxy S25. Questo ha suscitato un acceso dibattito fra gli utenti degli altri modelli di smartphone, tra cui quelli della serie Galaxy S24, che si chiedono quando e se riceveranno lo stesso aggiornamento e quali nuove funzionalità potranno beneficiare. Tra notizie positive sulle modalità log e Audio Eraser, si profilano tuttavia delle sorprese inaspettate che potrebbero deludere molti utenti.

Aggiornamenti per i Galaxy S24 e altri dispositivi: quando aspettarli?

Le voci di corridoio prevedono l'arrivo della One UI 7 sui Galaxy S24 non prima di aprile del 2025. Tuttavia, Samsung sembra mantenere la propria posizione, affermando che l'aggiornamento sarà rilasciato entro il prossimo mese per i modelli Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, e forse anche per i dispositivi pieghevoli come il Galaxy Z Flip6 e il Galaxy Z Fold6. Le attese sono alte, ma finora non ci sono stati annunci ufficiali che confermino queste tempistiche.

Recentemente, Tarun Vats ha condiviso sul proprio profilo X alcune notizie. Secondo quanto riferito, i modelli precedenti, incluso il Galaxy S24, non otterranno alcune funzionalità attese, come la registrazione di video HDR HLG a 10-bit e il supporto al linguaggio naturale per facilitare le ricerche all’interno dell’app Galleria. Questo ha generato uno sgomento tra gli utenti, che speravano di vedere queste opzioni implementate anche nei loro dispositivi.

Le novità della One UI 7 sui Galaxy S25

Per i fortunati possessori dei Galaxy S25, la nuova interfaccia offre un'esperienza fotografica avanzata. L’app Fotocamera permette di registrare video con una profondità colore a 10-bit e HDR nel formato HLG. Grazie a Camera Assistant, gli utenti possono registrare video HDR con profondità di colore a 10-bit nel più diffuso formato HDR10+. Queste caratteristiche pluripremiate rendono il Galaxy S25 un dispositivo altamente competitivo nel panorama smartphone, ma lasciano a bocca asciutta chi possiede modelli precedenti.

Gli utenti dei Galaxy S24 non possono beneficiare di queste possibilità, poiché l’app Fotocamera dei modelli anteriori consente solo la registrazione di video a colori 10-bit e HDR nel formato HDR10+, senza la facoltà di selezionare il formato HLG. Le limitazioni su queste funzionalità fotografiche rendono chiaro che gli utenti sono incentivati a considerare un upgrade verso i nuovi modelli se desiderano sperimentare tali innovazioni.

Ricerche avanzate con la nuova interfaccia

Una delle funzioni più interessanti introdotte nella One UI 7 è la ricerca avanzata all’interno dell’app Galleria. I possessori dei Galaxy S25 possono ora porre "domande" in linguaggio naturale per trovare foto e video, il che facilita notevolmente il processo di ricerca dei contenuti multimediali. Ad esempio, è possibile chiedere di visualizzare tutti gli screenshot o le foto scattate in una certa data.

Questa funzione, attualmente disponibile nella versione beta dei Galaxy S24, rimane in fase di sviluppo per la versione stabile. Le dichiarazioni recenti di Vats suggeriscono che potrebbe non arrivare mai nei modelli più datati o, peggio ancora, potrebbe essere introdotta solo in futuro. Gli utenti quindi si trovano di fronte a incertezze riguardo a quale sia il loro destino in merito a queste funzionalità.

Con la One UI 7, la tensione rimane alta e gli appassionati di tecnologia e smartphone sono in attesa di dichiarazioni ufficiali da parte di Samsung riguardo alla distribuzione dell’aggiornamento per tutti i modelli compatibili. Vi aspettiamo a breve per qualsiasi sviluppo effettivo su questa nuova interfaccia e sulle sue potenziali implementazioni future.