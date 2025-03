La nuova versione di Wear OS 5.1 per i Pixel: aggiornamenti e novità da non perdere

Il tanto atteso aggiornamento di marzo 2025 per i dispositivi Pixel è finalmente arrivato, portando con sé una serie di novità interessanti che riguardano non solo gli smartphone, ma anche gli smartwatch e altri gadget dell'ecosistema Pixel. Quest'anno, i riflettori sono puntati in particolare sulla linea di orologi Pixel, che stanno ricevendo il significativo aggiornamento a Wear OS 5.1.

Le novità principali per gli smartwatch Pixel

Con l'arrivo della versione aggiornata, i modelli Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3 nelle varianti Bluetooth e Wi-Fi possono ora beneficiare delle ultime funzionalità di Wear OS 5.1. La novità più eclatante è la transizione da Android 14, su cui era basato Wear OS 5, ad Android 15, che ora funge da piattaforma principale. Questa transizione è stata ufficialmente confermata tramite immagini di fabbrica pubblicate, mentre alcuni utenti, tra cui il Telegram user Nail Sadykov, hanno condiviso screenshot dal loro Pixel Watch 2, corroborando ulteriormente la validità di questo aggiornamento.

Funzionalità introduce nel nuovo aggiornamento

Sebbene l’aggiornamento a Wear OS 5.1 non introduca una vasta gamma di nuove funzionalità, sono stati presentati due miglioramenti che meritano di essere sottolineati. Il primo è il supporto per il Credential Manager, una nuova API che offre una soluzione di autenticazione unificata. Questa novità consente flussi di accesso più semplici tramite password, passkey e identità federate, come il "Sign In with Google". Tutti i dati degli utenti vengono memorizzati in modo sicuro all'interno di un provider di credenziali, che mantiene sincronizzate le informazioni sugli account su tutti i dispositivi.

Il secondo importante arrivo è la funzionalità di riproduzione audio attraverso l'altoparlante dell'orologio. Su quei dispositivi capaci di gestire la riproduzione multimediale tramite l'altoparlante, gli utenti possono adesso selezionare questa opzione come preferita, a patto che l’app utilizzata si integri con il Wear Output Switcher.

Miglioramenti mirati per la salute e la sicurezza

L'aggiornamento di marzo 2025 porta anche alcuni miglioramenti mirati che si concentrano su salute e utilità per gli utenti di Pixel Watch. Un'aggiunta di particolare importanza è la funzionalità di rilevamento della perdita di pulsazioni, che ha recentemente ottenuto l'approvazione della FDA per il Pixel Watch 3. Questa funzione consente di monitorare l'attività cardiaca dell'utente e di segnalare quando il battito cardiaco si arresta, rappresentando un potenziale strumento salvaletà in situazioni di emergenza.

Considerazioni finali sull’impatto degli aggiornamenti

Nel complesso, questo nuovo aggiornamento di Wear OS 5.1 evidenzia l'impegno di Google nell'ampliare le capacità dei suoi smartwatch, rendendoli sempre più utili nel monitoraggio della salute e nell'accesso ai servizi digitali. La capacità di gestire le informazioni di accesso e le opzioni di riproduzione multimediale attraverso l'orologio possono sicuramente migliorare l'esperienza complessiva dell'utente, indicando che Google sta continuando a puntare sull'innovazione e sull'efficienza della sua gamma di prodotti Pixel.