La nuova sfida nel settore delle telecomunicazioni spaziali: il progetto CTO

Nel 2025 il panorama delle telecomunicazioni spaziali si arricchisce con un nuovo attore significativo: la startup francese Constellation Technologies and Operations . Questa azienda sta lavorando a un ambizioso progetto di creazione di una costellazione di satelliti in orbitabassa, con l’obiettivo di fornire servizi di telecomunicazione direttamente a operatori di rete. La competitività con servizi già affermati come Starlink di SpaceX e Kuiper di Amazon non è semplice, ma il progetto di CTO presenta alcune caratteristiche distintive che potrebbero rappresentare un cambio di passo nel settore.

Tecnologie all’avanguardia: il sistema di telecomunicazione di CTO

CTO si distingue per l’adozione della tecnologia 5G mmWave, che funziona su frequenze tra i 24 e i 100 GHz. Questa tecnologia consente comunicazioni wireless molto rapide, promettendo prestazioni superiori in termini di velocità e latenza. La costellazione di satelliti progettata dal team francese mira a sfruttare la frequenza radio di 26 GHz, attualmente poco utilizzata. Questo potrebbe offrire un vantaggio competitivo, parallelamente alle sfide di congestione che caratterizzano le bande di frequenza già utilizzate da Starlink e Kuiper, le quali operano su bande Ku e Ka .

Per poter competere ad armi pari con SpaceX, CTO dovrà completare la costruzione della propria costellazione di satelliti. È previsto il lancio iniziale di una flotta di tra 1.500 e 3.400 satelliti, con i primi due previsti per il prossimo anno e il resto in orbita tra il 2027 e il 2030. Resta da vedere se CTO avrà l'intenzione di estendere i propri servizi alla copertura statunitense e come verrà accolta la proposta da parte degli operatori di rete americani.

Opportunità e strategia di mercato

L’attuale sistema Starlink di T-Mobile rappresenta l’unico network mobile basato nello spazio negli Stati Uniti, in grado di connettere automaticamente i dispositivi anche in aree completamente senza segnale cellulare. Questo è particolarmente rilevante poiché circa 500.000 miglia quadrate negli USA non dispongono di copertura cellulare. Pertanto, l’unico modo per comunicare in queste aree è tramite il servizio satellitare di Starlink.

Tuttavia, CTO ha elaborato un modello di business differente rispetto alla concorrenza. Invece di competere direttamente per fornire servizi agli utenti finali, come fa Starlink, questa startup intende collaborare con operatori terrestri come AT&T e Verizon, offrendo accesso condiviso ai propri servizi di telecomunicazione spaziale. In cambio, CTO potrà attingere alle vaste basi di utenti dei suoi partners, potenzialmente raggiungendo miliardi di persone.

Questa strategia può sembrare più intelligente, e stando ai dati disponibili, la costellazione di CTO potrebbe risultare superiore al sistema di Musk, almeno sulla carta. La startup ha già integrato il proprio payload di prova iniziale sulla piattaforma satellitare ION di D-Orbit, segnando l’apertura all’utilizzo per la prima volta dello spettro 5G mmWave per la trasmissione di internet satellitare, con l’obiettivo di garantire una connessione ad alta velocità e bassa latenza.

Vantaggi della tecnologia CTO rispetto a Starlink

Un altro aspetto significativo del sistema di CTO è la progettazione dei satelliti per una movimentazione più vicina alla Terra, il che potrebbe tradursi in velocità internet più elevate e latenza ridotta rispetto ai satelliti di Starlink. La combinazione di frequenze di lavoro e altitudini più basse potrebbe fornire un'esperienza utente notevolmente migliorata, specialmente in scenari in cui la latenza è critica, come nel gaming online o nei servizi di applicazioni in tempo reale.

Nel contesto in evoluzione delle telecomunicazioni spaziali, la proposta di CTO offre spunti di riflessione importanti e dimostra come l'innovazione possa provenire anche da nuovi attori nel settore, pronti a sfruttare tecnologie all'avanguardia per offrire servizi differenti rispetto ai colossi già affermati. Gli sviluppi futuri di questa iniziativa saranno monitorati con attenzione, poiché potrebbero cambiare significativamente l'accesso alle comunicazioni nelle aree più isolate e contribuiscono alla ridefinizione dello spazio commerciale nel mondo della tecnologia.