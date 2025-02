La nuova OnePlus Watch 3: design raffinato e prestazioni elevate in arrivo ad aprile

La OnePlus Watch 3 è finalmente qui, pronta per essere esaminata nelle sue caratteristiche e prestazioni. Presentata nei giorni scorsi, l'indossabile avrebbe dovuto iniziare le spedizioni immediatamente, ma un errore di produzione ha costretto il marchio a rinviare il lancio ad aprile. Nonostante questo inconveniente, il nostro esemplare per la recensione è arrivato puntuale, permettendoci di dare un primo sguardo alle novità.

Un design elegante con miglioramenti funzionali

Il design della OnePlus Watch 3 è rimasto fedele alla bellezza e all'unicità del modello precedente, la Watch 2. Tuttavia, sono state introdotte migliorie significative che ne elevano l'uso quotidiano. Tra queste, spicca la funzionalità della corona rotante. In precedenza, questo componente ruotava senza apportare alcuna modifica all'interfaccia. Adesso, invece, consente di gestire diverse funzionalità, rendendo l'interazione con il dispositivo più fluida e intuitiva.

Il corpo della smartwatch è realizzato in acciaio inossidabile, mantenendo anche la resistenza a polvere e acqua, con una certificazione IP68. Inoltre, soddisfa gli standard militari MIL-STD-810H, garantendo una resistenza a temperature estremamente elevate, fino a 70°C, e molto basse, fino a -40°C. La OnePlus Watch 3 è anche in grado di resistere a immersioni fino a 50 metri, ideale per gli amanti degli sport acquatici.

Un ulteriore miglioramento è rappresentato dalla ghiera in titanio che circonda il display. Quest'ultimo è coperto da un cristallo di zaffiro, che ha un punteggio superiore a 8 sulla scala di durezza Mohs. Questo significa che la OnePlus Watch 3 è progettata per resistere a graffi e urti, assicurando un aspetto sempre impeccabile.

Prestazioni al top con Snapdragon e durata della batteria sorprendente

All’interno della OnePlus Watch 3 si trova un potente chip Snapdragon W5 Gen 1, che opera sotto il sistema operativo Wear OS. Questo dispositivo è dotato di una batteria da 648 mAh, in grado di offrire fino a 5 giorni di utilizzo normale e 3 giorni di utilizzo intenso. Queste prestazioni sono già impressionanti, ma il vero punto di forza della smartwatch è la sua capacità di gestire un sistema dual-OS.

Infatti, la OnePlus Watch 3 include anche un co-processore custom BES 2800 e un sistema operativo proprietario, capace di estendere l'autonomia dell'orologio fino a 16 giorni. Questa funzionalità è estremamente utile per coloro che non vogliono preoccuparsi di ricaricare frequentemente il proprio dispositivo.

Prezzo e disponibilità

La OnePlus Watch 3 è disponibile a un prezzo di 329 dollari, 349 euro o 319 sterline. Chi effettua il pre-ordine potrà beneficiare di un coupon sconto di 50 dollari/euro/sterline e ricevere in omaggio un paio di cuffie OnePlus Buds 3 o Pro 3. Le spedizioni della OnePlus Watch 3 sono ora attese per il mese di aprile, promettendo di portare sul mercato un dispositivo che combina stile, funzionalità e durata.

Con queste caratteristiche, la OnePlus Watch 3 si propone di diventare un compagno fidato per gli appassionati di tecnologia indossabile, mantenendo alta la qualità che ha contraddistinto il brand.