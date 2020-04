La nuova MIUI 12 Camera app di Xiaomi: ecco le funzionalità

Qualche giorno fa Xiaomi insieme alla presentazione del nuovo dispositivo Mi 10 Youth Edition ha presentato ufficialmente anche MIUI 12, la nuova versione del sistema operativo dell’azienda cinese. Con oltre 310 milioni di utenti attivi mensili, il colosso della tecnologia cinese ritiene che “il software sia l’anima dei telefoni cellulari” e anche per questo l’azienda si sta già concentrando sul futuro. Durante l’evento, Xiaomi ha confermato che MIUI 13 è già in fase di studio e di progettazione.

Dopo l’evento di lancio, il marchio ha anche condiviso un elenco dei dispositivi idonei all’aggiornamento e la pianificazione temporale di come questo verrà rilasciato. Tra le maggiori novità introdotte da Xiaomi con MIUI 12 c’è sicuramente la nuova MIUI Camera app migliorata. In questi giorni la responsabile del prodotto Xiaomi Camera ha anche condiviso su Weibo, tramite il profilo Queena_Xiaomi, un video di questa nuova app e degli aggiornamenti riportati.

Nuova MIUI Camera app di Xiaomi: funzionalità e dettagli

La nuova app per fotocamera di Xiaomi permette agli utenti di avere nuove funzioni, ma anche di personalizzare il layout dell’applicazione. In questo modo, gli utenti saranno in grado di mettere in primo piano le opzioni della fotocamera che più desiderano. Ecco, quindi, una lista delle nuove funzionalità che saranno incluse nella nuova fotocamera di Xiaomi.

Magic Clone (Multiplicity Photography: una sorta di funzione ”scatto multiplo” che permette di fotografare il soggetto in diverse pose)

Caleidoscopio magico

Tocca per scattare, tieni premuto per registrare

Pulsanti facili da organizzare: un’ opzione permetterà di modificare il posizionamento degli interruttori

Colori personalizzati

Texture e Film Camera sound (Nuovi suoni in-app)

Oltre alle funzionalità sopra elencate, la nuova app Camera includerà anche funzionalità specifiche dell’hardware della fotocamera del dispositivo come l’introduzione del zoom 50x.

Rilascio nuova Camera app

Primo lotto – aprile 2020

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Mi CC9

Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Secondo lotto – maggio 2020

Redmi Note 7

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8 SE

Terzo lotto – giugno 2020

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi K30 5G

Redmi K30 4G

Redmi K20

Xiaomi Mi CC9e

Redmi 8A

Redmi 8

Redmi 7A

Redmi 7

Fonte gizmochina