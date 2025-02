La nuova generazione di smartphone: Honor Magic7 RSR Porsche Design e le sue innovazioni fotografiche

Il Honor Magic7 RSR Porsche Design è un telefono di edizione speciale, frutto della collaborazione tra Honor e Porsche Design. Questo dispositivo non si limita a un restyling puramente estetico, ma presenta anche innovazioni significative nel campo della fotografia. Le differenze più interessanti riguardano il comparto fotografico, che potrebbe migliorare ulteriormente la qualità delle immagini, già alta nel modello standard Honor Magic7 Pro. Di seguito, analizziamo nel dettaglio le specifiche tecniche e le prestazioni fotografiche di questi due dispositivi.

Un confronto dettagliato tra Honor Magic7 Pro e Magic7 RSR Porsche Design

Entrambi i modelli, Honor Magic7 Pro e Honor Magic7 RSR, sono dotati di un impianto fotografico a tripla camera. La configurazione include una fotocamera principale da 50MP con apertura variabile, una fotocamera teleobiettivo da 200MP con zoom 3x e una fotocamera ultrawide da 50MP dotata di autofocus. Anche il sensore frontale è ben equipaggiato, con una fotocamera da 50MP e sistema di autofocus 3D ToF. Ciò che sorprende è nei dettagli definiti dai sensori stessi.

Specifiche tecniche delle fotocamere

Fotocamera principale: 50MP Omnivision OV50K , f/1.4-f/2.0, 24mm, PDAF multidirezionale, OIS; video in 4K a 60fps , autofocus LiDAR .

Teleobiettivo: 200MP Samsung ISOCELL HP3 , f/1.88, 72mm , PDAF multidirezionale, OIS; video in 4K a 60fps .

Ultrawide: 50MP Omnivision OV50D , f/2.0, 12mm , PDAF; video in 4K a 60fps .

Fotocamera frontale: 50MP Sony IMX 816 , f/2.0, 21mm, PDAF; video in 4K a 60fps .



Honor ha presumibilmente cambiato il sensore principale della Magic7 RSR, sostituendo il modello OV50H con il più performante OV50K, capace di offrire una gamma dinamica più ampia, fino a 15EV. Inoltre, il teleobiettivo della RSR presenta un'apertura maggiore di f/1.88, consentendo un miglior controllo sulla profondità di campo.

Andamenti nella qualità fotografica e scatti comparativi

In qualità di tester, non abbiamo dedicato molto tempo ad analizzare la qualità delle immagini nella nostra recensione dell'Honor Magic7 RSR. Tuttavia, dato l’interesse dei lettori, è opportuno confrontare le capacità fotografiche dei due telefoni. Abbiamo definito situazioni ad alto contrasto per analizzare le differenze nella gamma dinamica, nonostante il Magic7 Pro fosse già ben dotato in tal senso.

Scatti di prova in condizioni di luce diurna

La maggiore apertura della fotocamera del Magic7 RSR non ha mostrato principalmente miglioramenti significativi nelle foto diurne e abbiamo trovato che molti scatti presentavano una definizione e contrasto micro poco differenti. Tuttavia, la differenza nella profondità di campo è emersa in modo più chiaro con i primi piani: il Magic7 RSR ha offerto un maggiore sfocato dello sfondo, rendendolo più adatto alla fotografia di ritratto.

Prestazioni fotografiche in condizioni di scarsa illuminazione

Abbiamo portato a termine anche test in condizioni di bassa luminosità confrontando le fotocamere. Sorprendentemente, non abbiamo riscontrato notevoli differenze tra le due fotocamere principali. In situazioni di buio, la fotocamera principale del Magic7 Pro si è rivelata più nitida, nonostante il vantaggio di un ISO inferiore per il Magic7 RSR.

Le prestazioni del teleobiettivo del Magic7 RSR, con la sua apertura più ampia, potrebbero promettere miglioramenti significativi. Abbiamo apprezzato la minore profondità di campo, che ha aumentato la separazione tra soggetto e sfondo.

Honor Magic7 RSR Porsche Design: una proposta di alta gamma

Con un prezzo di partenza di €1.799, il Honor Magic7 RSR Porsche Design si pone come un’opzione premium nel mercato degli smartphone. Rappresenta un’evoluzione rispetto al Magic7 Pro, con specifiche interessanti ma la decisione finale sul prezzo e le funzionalità spetta agli utenti. Quest'apertura maggiore del teleobiettivo invita gli appassionati di fotografia a esplorare nuove opportunità creative e, chissà, magari la troveremo in dispositivi futuri di Honor.