La nuova frontiera della sicurezza: l'adozione di VPN a prova di quantum

Nel contesto attuale, l'evoluzione delle tecnologie informatiche pone nuove sfide per la protezione dei dati. Le VPN, strumenti fondamentali per garantire la privacy online, devono ora affrontare la minaccia emergente dei computer quantistici. American Binary, azienda attiva nel settore della cybersicurezza, ha lanciato Ambit Client, una VPN progettata per le imprese, che promette di offrire una protezione avanzata grazie all'integrazione della crittografia post-quantistica.

Cosa rende Ambit Client unico

Ambit Client è presentato da American Binary come la prima VPN per le aziende a soddisfare gli standard di crittografia post-quantistica stabiliti dalla National Security Agency con il programma Commercial National Security Algorithms 2.0. Questa certificazione è fondamentale per proteggere i dati da potenziali attacchi futuri nati dall'utilizzo di computer quantistici. Una delle maggiori preoccupazioni è rappresentata dagli attacchi "Store Now, Decrypt Later" , in cui i dati vengono raccolti in forma crittografata e successivamente decrittografati quando la tecnologia lo permette, evento noto come "Q-Day".

Le innovazioni tecnologiche di Ambit Client

Per raggiungere la conformità con gli standard CNSA 2.0, Ambit Client integra quattro componenti fondamentali: la firma digitale, lo scambio di chiavi, la crittografia di massa e l'hashing. Inoltre, è stata introdotta la crittografia ML-KEM, studiata per resistere sia agli attacchi dei computer tradizionali sia a quelli quantistici. American Binary ha anche aggiornato la propria tecnologia di rete, migliorando così le performance e l’esperienza dell’utente.

L'installazione di Ambit Client richiede solo pochi minuti e il suo funzionamento è semplificato da un'attivazione istantanea con un solo clic. La crittografia post-quantistica è attivata automaticamente fino a quando l'utente decide di disattivarla, garantendo massima protezione in ogni momento.

Soluzioni per le necessità aziendali

Ambit Client è progettato per favorire l'accesso simultaneo da parte di più dipendenti, consentendo la condivisione di file crittografati e la protezione della rete aziendale. Le opzioni di distribuzione si dividono in due categorie, a seconda delle esigenze delle aziende.

Il modello "SaaS for Enterprise" permette un ridotto carico di gestione della VPN, con il Controller e il Tunnel ospitati nel cloud da American Binary, mentre la VPN viene installata sui dispositivi degli utenti. D’altro canto, il modello "On-Premises for Enterprise" offre un controllo totale, con il Controller e il Tunnel ospitati nell'ambiente aziendale.

Disponibilità e piani futuri

Attualmente, Ambit Client è disponibile per Windows 10 e 11, mentre il supporto per Mac e iOS è previsto per febbraio 2025. Il lancio su dispositivi Android è atteso per marzo 2025, mentre il supporto per Linux arriverà ad aprile 2025.

Kevin Kane, CEO e Fondatore di American Binary, ha dichiarato che la minaccia quantistica è un problema attuale, non un'eventualità futura. A suo avviso, pur essendo molti i provider di VPN che dichiarano una resistenza ai computer quantistici, solo Ambit Client offre una protezione completa in tutti i quattro componenti crittografici essenziali per la conformità agli standard CNSA 2.0.

Evoluzione delle VPN per i consumatori

Anche le VPN destinate ai consumatori iniziano a implementare la crittografia post-quantistica. NordVPN ha già introdotto questa protezione nell'app per Linux, mentre IPVanish ha rivelato piani per un lancio nel 2025. Tuttavia, ExpressVPN sembra essere in vantaggio, avendo integrato la crittografia ML-KEM nel proprio protocollo Lightway su tutte le principali piattaforme.

Con l'aumento delle minacce legate ai computer quantistici è essenziale che tutte le categorie di VPN si evolvano e si adattino per garantire la sicurezza dei dati su cui contano milioni di utenti.