La nuova frontiera del suono: l'iFi Go Link Max trasforma iPhone in un'arpia audio

L'era delle cuffie con jack da 3,5 mm sembra appartenere a un passato lontano. Ancor oggi, molti utenti si ricordano la comodità di collegare facilmente le proprie cuffie a smartphone senza il bisogno dei complicati adattatori. Con l'avvento dei porti USB-C e la diffusione degli auricolari Bluetooth, il jack da 3,5 mm è diventato praticamente un ricordo. Tuttavia, con l'introduzione di accessori come l'iFi Go Link Max, i fan della musica possono riavere la connessione tanto desiderata, e con essa un'esperienza audio di alta qualità.

Cos'è l'iFi Go Link Max?

L'iFi Go Link Max è più di un semplice adattatore per cuffie. Questo dispositivo è concepito per sfruttare al meglio l'ascolto musicale. Grazie al suo DAC integrato e all'amplificatore, è possibile connettere cuffie da audiophile di alta gamma, permettendo un ascolto cristallino della propria musica preferita. Con un prezzo di 79 dollari, si presenta come un'opzione accessibile per chi desidera avventurarsi nel mondo dell'audio di alta qualità.

A differenza dei tradizionali dongle, il Go Link Max è significativamente più grande, in metallo e robusto, e presenta un connettore USB-C da un lato e un paio di jack per cuffie dall'altro. Questa struttura è pensata per ospitare un amplificatore potente, in grado di gestire cuffie più esigenti e un DAC che decodifica le tracce ad alta risoluzione provenienti da piattaforme come Tidal e Qobuz, superando le performance del DAC integrato nello smartphone.

Il collegamento è semplice: basta inserire il dongle, connettere le cuffie e iniziare l'ascolto. Inoltre, grazie al connettore bilanciato, i possessori di cuffie bilanciate possono godere di un suono privo di distorsioni.

Funzionamento del dispositivo

Per comprendere il funzionamento dell’iFi Go Link Max, è utile approfondire il ruolo del DAC . Quando ascoltiamo musica online o su dispositivi digitali, il segnale di origine è digitale. Tuttavia, le nostre orecchie elaborano solo segnali analogici. Qui entra in gioco il DAC, che converte i segnali digitali in quelli analogici, rendendo la musica ascoltabile e piacevole.

L’iFi Go Link Max trae vantaggio da un DAC di alta qualità, permettendo di sfruttare al meglio le tracce audio, portando una qualità acustica che un generico DAC non potrebbe offrire. Con un dispositivo separato come il Go Link Max, gli amanti del suono possono davvero apprezzare il potenziale delle loro cuffie, e questo piccolo dongle non delude le aspettative.

Le prove sul campo

Negli ultimi giorni, il Go Link Max è stato messo alla prova con varie fonti audio, cuffie di diversa portata e servizi di streaming. Testando il dongle con cuffie di livello base come le Sennheiser HD599SE, il risultato è stato sorprendente. La differenza di qualità era palpabile, con un suono più arioso e una spazialità maggiore rispetto a cuffie Bluetooth o dongle più semplici. Il costo complessivo di questa configurazione, inferiore a quello di un paio di cuffie Bluetooth di alta qualità, rappresenta un buon affare.

Successivamente, la prova è stata ampliata con cuffie più esigenti, come le Audeze LCD-X, che richiedono una maggiore potenza. Il Go Link Max, seppur necessitando di un volume eventualmente più alto, ha dimostrato di gestire anche tracce con bassi potenti, restituendo un'esperienza acustica ricca e dettagliata. Con chitarre ben definite e una dinamica di suono impressionante, questa combinazione ha offerto un ascolto coinvolgente.

È necessario notare che il Go Link Max non è l'unica opzione disponibile sul mercato. Per cuffie estremamente potenti, come le Sennheiser HD800s, si potrebbe necessitare di soluzioni più elaborate come il Chord Mojo 2 o l'iFi HipDAC. Tuttavia, per la maggior parte delle cuffie audiophile a prezzi accessibili, questo dispositivo si rivela perfetto.

Infine, il Go Link Max ha gestito senza problemi vari formati audio, da FLAC a OGG, fino ai file DSD, mantenendo sempre un'ottima qualità sonora. Queste caratteristiche rendono l’iFi Go Link Max non solo un ottimo investimento, ma un necessario punto di partenza per chiunque desideri esplorare la qualità audio a un prezzo accessibile.