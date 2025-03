La nuova era di Nothing: smartphone innovativi al MWC 2025

Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, ha lanciato Nothing con i giusti presupposti per rivoluzionare il settore degli smartphone, da molto tempo fermo su modelli ripetitivi. Da quando il brand è nato nel 2021, ha venduto oltre 7 milioni di unità tra smartphone e accessori, guadagnandosi rapidamente un posto nel mercato. Durante il Mobile World Congress del 2025, il team di Nothing ha presentato due nuovi smartphone di fascia media, da cui emerge l’innovazione che il marchio continua a portare nel settore. I dispositivi sono contrassegnati dai numeri seguiti dalla lettera , segno distintivo della continuità e dell’evoluzione.

Un design in evoluzione: Nothing Phone 3 e 3 Pro

I nuovi modelli, Phone 3 e Phone 3 Pro, mantengono il celebre retro trasparente che contraddistingue il brand, abbellito dalle iconiche luci Glyph che circondano il sistema fotocamera. La principale differenza tra i due dispositivi risiede nella configurazione delle camere posteriori: il modello base dispone di una tripla fotocamera disposta linearmente, mentre la versione Pro adotta una configurazione circolare per accogliere il teleobiettivo. *Questa modifica, purtroppo, *affecta un poco l'eleganza delle linee che caratterizzavano i precedenti modelli. Entrambi gli smartphone sono ora realizzati con materiali di alta qualità, inclusi pannelli posteriori in vetro e possiedono la certificazione IP64, simbolo di resistenza agli agenti esterni.

Il display da 6,77 pollici è uno schermo AMOLED con risoluzione Full HD+. Supporta standard HDR e raggiunge luminosità straordinarie fino a 3000 nit, mentre il refresh rate si adatta fino a 120 Hz. Per gli appassionati di gaming, la frequenza di campionamento del tocco si alza fino a 1000 Hz, garantendo un’esperienza fluida e reattiva. Sotto la scocca, il modello utilizza il SoC Snapdragon 7s Gen 3, che offre prestazioni superiori rispetto alla generazione precedente, sia in termini di velocità che di efficienza. Infine, le batterie di entrambi i modelli sono da 5000 mAh, promettendo fino a due giorni di utilizzo non intensivo e supporto per la ricarica rapida a 50W.

Comparto fotografico: catturare ogni momento

Entrambi i modelli di Nothing presentano una fotocamera principale da 50 MP, supportata da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. Tuttavia, la versione 3 offre un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x, mentre il modello Pro introduce un periscopio con zoom ottico 3x e un notevole ingrandimento digitale fino a 60x. Il Phone 3 Pro si distingue anche per la modalità telemacro, che consente di mettere a fuoco soggetti a soli 15 cm di distanza.

Il cuore del sistema di gestione delle immagini è rappresentato dal TrueLens Engine 3.0, un complesso di algoritmi avanzati che unisce intelligenza artificiale e HDR per ottimizzare scatti e video. I risultati di prova sul modello Pro hanno rivelato qualità d'immagine eccellenti durante il giorno e risultati accettabili in condizioni di scarsa illuminazione. Il teleobiettivo si è dimostrato efficace per scattare fotografie di street photography, permettendo di immortalare soggetti in movimento con buoni risultati, a patto che l’illuminazione ambientale fosse adeguata.

Tecnologie innovative: IA e Essential Space

Nothing si distingue per il tentativo di integrare caratteristiche innovative nei suoi prodotti, pur non avendo il supporto di un grande conglomerato. Tra queste, spicca l’introduzione di Essential Space, un’area digitale progettata per raccogliere note, idee e contenuti multimediali, sfruttando le capacità dell'intelligenza artificiale. A rendere tutto più pratico è l’Essential Key, un tasto fisico collocato sul lato del telefono, che consente un accesso rapido a questa funzione. Gli utenti possono così organizzare le informazioni e accedere a contenuti salvati in modo intuitivo, con opzioni di categorizzazione automatica e strumenti di ricerca che saranno arricchiti con futuri aggiornamenti.

Software e sostenibilità: un impegno per il futuro

Nothing si impegna a garantire aggiornamenti Android per un periodo di tre anni e patch di sicurezza per sei anni per la serie 3. La NothingOS offre un'interfaccia piacevole, caratterizzata da una coerenza grafica che rende l'esperienza utente intuitiva. L’ultimo aggiornamento, 3.1, ha uniformato il design delle icone e dei widget seguendo uno stile black&white, con accenti rossi tipici del brand. Le luci Glyph continuano a svolgere un ruolo importante, permettendo di visualizzare notifiche e altre funzioni come timer e avvisi, anche con il telefono capovolto, per mantenere la concentrazione.

Il Nothing Phone 3 arriva sul mercato nelle colorazioni nero, bianco e blu, con prezzi a partire da 349 euro per la variante 8GB+128GB e 399 euro per la 12GB+256GB. Il modello Pro, disponibile in grigio e nero, parte da 479 euro nella configurazione 12GB+256GB. Considerando le caratteristiche e lo stile distintivo, il prezzo appare competitivo rispetto ad altri smartphone con specifiche analoghe.