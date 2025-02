La nuova era del MacBook Pro: atteso l’OLED nel 2026 con un design rivoluzionario

La tecnologia OLED sta per sbarcare nel mondo dei laptop di Apple, in particolare nel MacBook Pro, con un'uscita prevista per il 2026. Un report recente di The Elec rivela che Apple sta lavorando su un design più sottile e innovativo, una mossa che segna un importante passo avanti nella sua linea di prodotti. In questo contesto, emergono dettagli cruciali sulla produzione dei pannelli OLED e sulle aspettative del mercato.

Produzione di pannelli OLED: un processo in corso

Secondo notizie affidabili, Samsung Display è attualmente impegnata nella produzione di campioni di prova per i pannelli OLED, utilizzando una prima macchina di deposizione installata a novembre 2024. Tuttavia, le proiezioni relative al mercato indicano che i pannelli OLED destinati al MacBook Pro potrebbero attestarsi tra i 3 e i 5 milioni di unità all’anno. Data la capacità della linea di produzione IT di ottava generazione, progettata per realizzare fino a 10 milioni di unità all'anno , Samsung Display dovrà trovare clienti aggiuntivi per ottimizzare la propria efficienza produttiva.

L'arrivo della tecnologia OLED nel MacBook Pro non era completamente inatteso; rumors precedenti avevano già previsto questo cambiamento tecnologico per il 2026. I nuovi modelli del MacBook Pro adotteranno una tecnologia OLED ibrida, simile a quella presente nell'ultimo iPad Pro di Apple. Questa tecnologia promuove un miglioramento notevole in termini di luminosità, contrasto ed efficienza energetica, superando i modelli attuali con schermi mini-LED.

Investimenti significativi e concorrenza nel mercato

Samsung Display ha investito circa 3 miliardi di dollari nella propria linea di produzione di OLED di ottava generazione destinata ai laptop. È importante notare che anche BOE, un produttore cinese di display, sta sviluppando capacità produttive per pannelli OLED ibridi. Tuttavia, il processo di BOE si prospetta più versatile, permettendo la produzione sia di display OLED ibridi che flessibili. Questo potrebbe influenzare le dinamiche competitive nel mercato, rendendo il panorama più intrigante.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo, insieme all’analista del settore display Ross Young, ha recentemente sottolineato che il MacBook Pro continuerà a utilizzare display mini-LED fino al 2025. Inoltre, Mark Gurman di Bloomberg ha anticipato che i modelli del 2025 riceveranno solo un leggero potenziamento delle prestazioni, grazie all’introduzione dei chip M5, M5 Pro e M5 Max, che sarebbero già a buon punto nel loro sviluppo.

Un design rivoluzionario per il MacBook Pro

Gurman ha menzionato che Apple stà puntando a un MacBook Pro con un design notevolmente più sottile, il che fa parte della visione dell’azienda di creare i prodotti più leggeri e beni in senso assoluto. La combinazione di un display OLED e un design snello potrebbe essere un traguardo significativo per Apple, trasformando la sua linea di portatili in un'offerta ancora più competitiva.

La previsione è che il modello del 2026 rappresenti una vera e propria rivoluzione nel settore dei laptop, offrendo non solo un'estetica rinnovata ma anche miglioramenti pratici nelle prestazioni visive e nelle funzionalità. La transizione verso la tecnologia OLED potrebbe rappresentare una fase cruciale nel percorso evolutivo di Apple nel mercato dei laptop, incentivando ulteriormente l'innovazione e la competitività nella tecnologia.