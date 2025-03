La nuova direzione del programma BEAD: Trump annulla la preferenza per Internet in fibra

Il programma da 42,45 miliardi di dollari per il dispiegamento della banda larga, lanciato dall'amministrazione Biden, subirà un cambiamento sostanziale con l’entrata in vigore delle nuove regole promosse dal governo Trump. Questa decisione comporta l'eliminazione della preferenza per Internet in fibra, un passo che potrebbe impattare negativamente gli investimenti nelle reti più avanzate e indirizzare fondi significativi verso fornitori di servizi Internet come Starlink di Elon Musk. Secondo le stime, Starlink potrebbe ricevere tra i 10 e i 20 miliardi di dollari in base alle nuove norme.

Le critiche di Howard Lutnick all'amministrazione Biden

Howard Lutnick, Segretario al Commercio, ha espresso forti critiche nei confronti della gestione del programma Broadband Equity, Access, and Deployment da parte dell'amministrazione Biden. In una dichiarazione rilasciata recentemente, Lutnick ha sottolineato che, a causa delle "normative confuse" e delle "regole restrittive" imposte dalla precedente amministrazione, il programma è attualmente inefficace, non avendo collegato nessuno alla rete Internet. Secondo Lutnick, è necessaria una revisione completa del programma per affrontare queste problematiche e garantire un vero accesso alla banda larga.

Autorizzato dal Congresso nel novembre 2021, il programma BEAD stava finalizzando i piani di distribuzione dei fondi prima dell'insediamento di Trump. L'Amministrazione Nazionale delle Telecomunicazioni e dell'Informazione , parte del Dipartimento del Commercio, ha elaborato delle norme specifiche e ha approvato i progetti di finanziamento iniziali presentati da ogni stato e territorio.

Le proposte dei repubblicani e le nuove regole

Dalla sua assunzione di carica, l'amministrazione Trump ha messo il programma BEAD in pausa, mentre il Senatore Ted Cruz e altri funzionari repubblicani hanno chiesto modifiche alle regole esistenti. Oltre all'abrogazione della preferenza per la fibra, Cruz ha richiesto la rimozione dell'obbligo per i fornitori di servizi Internet di offrire connessioni a basso costo per le persone a basso reddito. Ha anche criticato le politiche relative a una forza lavoro sindacalizzata, le valutazioni sul cambiamento climatico e i costi eccessivi per progetto, definendo tali requisiti come un esempio di pianificazione centrale inefficace.

La dichiarazione di Lutnick ha confermato che l'amministrazione Trump intende abolire la preferenza per la fibra, introducendo un insieme di regole "neutre" rispetto alla tecnologia. Queste nuove norme mirano a garantire che gli interventi siano guidati esclusivamente dai risultati pratici, in modo che gli stati possano offrire l'accesso a Internet al costo più basso possibile. Lutnick ha dichiarato che il Dipartimento del Commercio sta mettendo in atto una revisione approfondita del programma BEAD per eliminare i requisiti ritenuti superflui.

Obiettivi del Dipartimento del Commercio

Il Segretario al Commercio ha illustrato che l’obiettivo primario del Dipartimento è fornire accesso a Internet ad alta velocità in modo efficiente, mantenendo i costi bassi per i contribuenti. Lutnick ha enfatizzato la necessità di snellire le procedure burocratiche che ritardano la costruzione delle infrastrutture, garantendo così un intervento deciso che permetta agli stati di recuperare perdite e accelerare la realizzazione del programma.

Lutnick ha ribadito che la revisione delle norme e dei requisiti vivrà sotto il controllo del Dipartimento, il quale si propone di lavorare a stretto contatto con stati e territori per eliminare ritardi e sprechi. L'intenzione è quella di avviare rapidamente una fase di implementazione per garantire che più nuclei familiari possano accedere a servizi Internet di qualità. Queste strategie segnano un cambio significativo nella direzione del programma, promettendo di migliorare l'accesso e l'efficienza nel settore della banda larga negli Stati Uniti.