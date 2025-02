La lotta di Spotify contro Apple: Ek chiede azioni decisive all’Unione Europea

Le tensioni tra Spotify e Apple si intensificano in un momento in cui l'Unione Europea sta valutando la conformità della società di Cupertino con il Digital Markets Act . Daniel Ek, CEO di Spotify, ha espresso le sue preoccupazioni in merito alle manovre di Apple per conformarsi alle normative europee, descrivendo il comportamento dell'azienda come una farsa. In un'intervista a Bloomberg, Ek ha richiesto con forza una presa di posizione da parte delle autorità regolatorie europee.

Le dichiarazioni di Ek sul comportamento di Apple

Nel corso dell'intervista, Ek ha sottolineato che le azioni di Apple per rispettare il DMA sono caratterizzate da un “ben noto modello di ritardo e stallo”. Ha ribadito l’importanza della legislazione europea, chiedendo che venga applicata in modo rigoroso. “È tempo che l’Europa dimostri di essere pronta a far rispettare leggi che sono già state approvate”, ha affermato Ek, enfatizzando l'importanza di un'azione rapida ed efficace contro la multinazionale. I dubbi su Apple non sono nuovi: l’Unione Europea ha già espresso preoccupazione nei confronti della conformità dell'azienda alle nuove normative, ritenendo i suoi tentativi iniziali insoddisfacenti.

Le conseguenze della normativa europea per Apple

L'Unione Europea, attraverso il suo commissario per la concorrenza, Teresa Ribera, ha annunciato che si prevede una decisione sulla conformità di Apple al DMA entro la fine di marzo. Questa legge conferisce poteri significativi alle autorità europee, consentendo di imporre multe fino al 10% del fatturato annuale globale dell’azienda. La pressione per una decisione è aumentata, soprattutto in considerazione del nuovo contesto politico globale. Con la recente opposizione del Presidente degli Stati Uniti a simili misure, la direzione che l'Unione Europea deciderà di prendere nei confronti di Apple appare meno certa.

Spotify come sostenitore di misure più severe

Spotify ha sempre sostenuto una regolamentazione più rigorosa nei confronti di Apple, evidenziando come il monopolio della società su App Store e altri servizi digitali possa danneggiare la concorrenza e le opportunità per altre aziende. Gli appelli di Ek sono quindi in linea con la tradizione della compagnia di richiedere maggior equità nel panorama tecnologico. Le preoccupazioni sollevate dal CEO potrebbero anche riflettere timori più ampi, come la possibilità che l'UE possa decidere di non perseguire ulteriori azioni contro Apple, che sarebbe una battuta d'arresto significativa per i desideri di Spotify.

Le prospettive future per Apple e Spotify

L'attenzione pubblica e mediatica sull'eventuale decisione dell'UE potrebbe influenzare non solo Apple, ma anche Netflix, Google e altri grandi nomi della tecnologia. La risposta delle autorità europee darà il via a un nuovo capitolo nella relazione fra le big tech e le normative europee. Daniel Ek, che ha sempre condiviso le sue opinioni su questioni di giustizia nel mercato, continua a ribadire che un intervento rapido potrebbe non solo proteggere Spotify, ma anche garantire un mercato più equo per tutti i fornitori di servizi internet.

Le prossime settimane saranno cruciali nel determinare il futuro delle interazioni tra Spotify e Apple e in che modo i legislatori europei reagiranno, visto lo sfondo politico che continua a cambiare.