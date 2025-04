La guerra commerciale di Trump minaccia il settore tech e le sue conseguenze

Il panorama tecnologico mondiale è in subbuglio a causa delle recenti tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea, amplificate dall’amministrazione Trump. Tra le misure discusse, la Commissione Europea cerca di introdurre una tassa sui ricavi pubblicitari dei servizi digitali. Un modo per colpire il settore tech, che si era inizialmente schierato dalla parte di Trump, sperando in un supporto nei suoi confronti contro le normative europee.

I rischi per le aziende tecnologiche

Per un imprenditore come Mark Zuckerberg, l’arrivo di Trump al potere sembrava promettere una maggiore protezione per le aziende tech dalla pressione normativa europea. Tuttavia, la situazione si è evoluta inaspettatamente, con crescenti tensioni che portano i leader del settore a interrogarsi sulla direzione futura. Con l’Unione Europea pronta a multare Meta e Apple per presunti abusi del Digital Markets Act, il supporto di Zuckerberg sembra ora aver avuto un costo.

Questa escalation di conflitti commerciali ha reso il settore tech un obiettivo nelle trattative internazionali, portando ad una perdita di fiducia. Le aziende, che un tempo credevano di essere sotto la protezione di una leadership forte, si trovano ora immerse in un contesto di instabilità e incertezze.

L’impatto su Tesla e Elon Musk

Anche il popolarissimo Elon Musk non è esente le complicazioni generate dalle politiche di Trump. Secondo l’analisi di Nate Silver, vi è stato un calo della popolarità di Musk, precisamente correlato all’aumento del suo sostegno per Trump. I dati sono preoccupanti per Tesla: il valore delle sue azioni ha subito una flessione del 33% dal inizio dell’anno, e le tariffe imposte hanno costretto l’azienda a sospendere le vendite di veicoli prodotti negli Stati Uniti in Cina. Questa situazione ha profondamente colpito il mercato, creando incertezze anche tra gli investitori.

Le sfide di TikTok e la risposta della Cina

Un settore particolarmente vulnerabile in questo clima di tensione è rappresentato da TikTok. Con gli elevati dazi sulle importazioni imposti dagli Stati Uniti, la situazione della popolare piattaforma cinese diventa ogni giorno più complicata. Nonostante continuino le operazioni quotidiane, le prospettive future appaiono sempre più incerte. Da parte del governo cinese, le parole di rinforzo contro le pratiche commerciali americane non si sono fatte attendere, affermando di opporsi a ogni tentativo di sfruttare le aziende cinesi e danneggiare i propri diritti.

Una delle figure interessate all’acquisizione di TikTok, il CEO di AppLovin, Adam Foroughi, ha affermato che sarà difficile portare avanti dialoghi significativi fino a quando non saranno risolte le questioni tariffarie. Il clima generale di instabilità ha avuto un duro impatto anche sul mercato azionario, rendendo difficile per le aziende comunicare chiaramente con i propri azionisti.

Le ultime nomine nel settore tech

Un punto positivo nel settore rimane l’influenza e i cambiamenti nel mondo del lavoro. Diverse aziende tecnologiche hanno recentemente apportato variazioni significative ai loro organici. Guillaume Princen è stato assunto da Anthropic per guidare le operazioni in EMEA, mentre Clete Willems ha assunto la direzione della politica globale di Netflix. Mira Murati ha incoraggiato la crescita della sua nuova divisione dedicata all’intelligenza artificiale ingaggiando esperti come Alec Radford e Bob McGrew come consulenti. Infine, Dina Powell McCormick e il CEO di Stripe, Patrick Collison, sono stati nominati membri del consiglio di Meta, e Hugo Barra è entrato nel consiglio di Sonos.

In un contesto di cambiamenti rapidi e tensioni, è essenziale rimanere aggiornati e attenti all’evoluzione delle dinamiche in corso nel settore tecnologico. I segnali giunti nelle ultimissime settimane indicano un panorama che continua a mutare, richiedendo a tutti gli attori di adattarsi rapidamente.