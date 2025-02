La Galaxy Watch 5 si trasforma in console di gioco: ecco come un utente ha superato i limiti

Recentemente, un utente su Reddit noto come ZenonDesingk ha sorpreso la comunità tech riuscendo a far girare titoli di fama mondiale come GTA, God of War e Forza Horizon 4 su un dispositivo inaspettato: la Samsung Galaxy Watch 5. Questa vicenda ha attirato l'attenzione di appassionati e media, mettendo in luce le potenzialità di un dispositivo che è spesso considerato solo un orologio smart.

La spinta alla personalizzazione

ZenonDesingk, dopo aver acquistato la Galaxy Watch 5 ispirato da un amico, si è trovato deluso dalla selezione di giochi disponibili sul dispositivo. Non volendo arrendersi a questa delusione, ha iniziato a esplorare le potenzialità della smartwatch, decidendo di spingere oltre i confini di ciò che era ritenuto possibile. Utilizzando la possibilità di sideloading, ZenonDesingk ha trovato la sua strada verso un’esperienza di gioco più soddisfacente.

Inizialmente, l'utente ha tentato i metodi comuni per installare file APK, come installazioni tramite Bluetooth o browser. Tuttavia, questi tentativi si sono rivelati infruttuosi. Non disposto a fermarsi, ha adottato soluzioni più avanzate, ricorrendo all’ADB e all’app Bugjaeger. Grazie a una connessione Wi-Fi, è riuscito a trasferire i file APK necessari dal suo smartphone direttamente alla smartwatch.

Emulatori e prestazioni da gioco

Una volta completata l'installazione di un emulatore per PSP, l’utente ha potuto configurare impostazioni DPI che hanno reso possibile l'esecuzione di giochi classici a frame rate eccellenti. Titoli iconici come Mortal Kombat e Need for Speed: Most Wanted girano a velocità fluide di circa 60 FPS, mentre giochi più complessi come God of War mantengono un solido 30 FPS.

Questa performance ha stupito molti, soprattutto considerando che la Galaxy Watch 5 è un dispositivo rilasciato circa tre anni fa. Nonostante questo, riesce a gestire titoli emulati in modo sorprendentemente fluido, dimostrando la potenza del suo hardware anche rispetto agli standard attuali.

Gioco facilitato con controller Bluetooth

Essendo consapevole delle limitazioni dei comandi touch, ZenonDesingk ha anche esplorato nuove opzioni per migliorare l'esperienza di gioco. Colleghando un gamepad Bluetooth all’orologio, il gameplay è diventato molto più confortevole e preciso. Questo è stato un passo essenziale per superare le difficoltà legate all'interfaccia touch dell'orologio.

Con il gamepad in uso, l'unico ostacolo rimanente era il limite delle prestazioni del dispositivo stesso, ma grazie a diversi emulatori e alla possibilità di installare giochi Android, la Galaxy Watch 5 si è trasformata in una macchina da gioco sorprendentemente versatile. Non solo un semplice smartwatch, ma un vero e proprio centro di intrattenimento alternativo.

Questa vicenda mette in evidenza come, anche in un mondo dove le tecnologie avanzano rapidamente, ci siano sempre spazi di innovazione e personalizzazione. L'interesse crescente verso queste pratiche potrebbe portare a un maggiore riconoscimento delle potenzialità non sfruttate dei dispositivi mobili più vecchi, trasformandoli in strumenti di intrattenimento inaspettati.