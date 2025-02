La FTC avvia un'inchiesta pubblica su presunti casi di censura online e diritti degli utenti

La Federal Trade Commission ha reso noto oggi l'apertura di un'inchiesta per indagare su presunti episodi di censura da parte delle piattaforme tecnologiche. L'obiettivo è comprendere come queste aziende possano limitare, degradare o compromettere l'accesso degli utenti ai servizi, a causa dei contenuti delle loro espressioni o delle loro affiliazioni. La FTC si propone di analizzare se tali comportamenti possano configurarsi come violazioni delle normative vigenti.

Le dichiarazioni del presidente della FTC

Il presidente della FTC, Andrew Ferguson, nominato da Donald Trump, ha espresso la sua preoccupazione per le dinamiche attuali delle piattaforme tecnologiche. "Le aziende tecnologiche non dovrebbero intimidire i loro utenti," ha affermato Ferguson, sottolineando l'importanza di questa inchiesta. "Questa ricerca ci permetterà di capire meglio come queste compagnie possano aver violato la legge silenziando e intimidendo gli americani che si esprimono liberamente." Il messaggio chiaro è che il diritto alla libertà di espressione deve essere difeso e che eventuali abusi da parte delle aziende devono essere indagati a fondo.

Censura e competizione nel mercato tecnologico

Nell'annuncio ufficiale, la FTC ha affermato che "la censura da parte delle piattaforme tecnologiche non è solo contraria ai principi americani, ma potrebbe anche risultare illegale." Le azioni delle aziende possono avere un impatto significativo sui consumatori e sulla concorrenza, e possono derivare da una mancanza di competizione o dalla presenza di pratiche anti-competitive. In un contesto in cui il mercato tecnologico è sempre più dominato da pochi attori, la questione della neutralità di tali piattaforme diventa cruciale. La FTC evidenzia, quindi, che il compito di far luce su queste problematiche è fondamentale per garantire un ambiente giusto e competitivo.

La reazione del settore tecnologico e delle lobby

A seguito di queste dichiarazioni, la Chamber of Progress, un gruppo di pressione che rappresenta le aziende tecnologiche, ha rilasciato un comunicato intitolato "Il presidente della FTC cavalca l'hobby horse della 'censura tecnologica' da MAGA." Questo documento mette in luce la prospettiva secondo cui i repubblicani da quasi un decennio cercano di combattere contro la presunta censura dei social media, tentano di smantellare il potere delle piattaforme di moderare i contenuti nonostante un solido precedente della Corte Suprema. Secondo il gruppo, le accuse di censura tecnologica trascurano il fatto che i pubblicatori e i commentatori conservatori tendono a ricevere un coinvolgimento maggiore rispetto alle voci di sinistra. Questa dichiarazione mette in evidenza le tensioni attuali tra le piattaforme social e i partiti politici, evidenziando come la moderazione dei contenuti continui a essere un argomento divisivo nel dibattito pubblico.

La posizione della Corte Suprema

Lo scorso anno, la Corte Suprema ha stabilito che una legge del Texas, la quale vietava alle grandi compagnie di social media di moderare i post basandosi sul “punto di vista” degli utenti, è improbabile che riesca a superare un controllo costituzionale legato al Primo Emendamento. La opinione di maggioranza della Corte ha ribadito che "non è compito del governo decidere quale sia il giusto equilibrio nell'espressione privata, né 'disinnescare' ciò che ritiene conflittuale, lasciando tali giudizi agli oratori e ai loro pubblici." Questo principio, applicabile anche alle piattaforme social, sottolinea l'importanza della libertà di espressione in un contesto moderno sempre più complesso.