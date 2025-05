La fine di un’era: Microsoft abbandona il Surface Laptop Studio 2

La recente evoluzione della linea Surface di Microsoft segna una nuova fase, dopo l’uscita di Panos Panay, il leader del team, verso Amazon nella tarda 2023. Nonostante l’azienda continui a progettare e commercializzare nuovi hardware Surface, come i tablet Pro e i laptop con tecnologia Intel e Qualcomm, i modelli più innovativi e peculiari stanno subendo un drastico ridimensionamento. I recenti annunci riguardanti la dismissione di alcuni prodotti, tra cui il famoso Surface Studio e ora il Laptop Studio 2, destano preoccupazione tra gli appassionati del marchio.

Superato il Surface Studio

Verso la fine dello scorso anno, Microsoft ha deciso di interrompere la produzione del Surface Studio, il desktop all-in-one che si era sempre distinto nel panorama tecnologico per la sua originalità. Con un prezzo di partenza di 4.300 dollari, questa macchina rappresentava un investimento significativo, ma offriva un’alternativa credibile rispetto ai tradizionali modelli di desktop che spesso nascondono semplicemente un computer all’interno di un monitor. Nonostante la sua unicità, il Surface Studio non ha ricevuto aggiornamenti costanti, contribuendo alla sua inevitabile fine. La cessazione della produzione di questo modello segna una perdita per chi cercava soluzioni innovative nel settore degli all-in-one, suggerendo una direzione più conservativa nel portafoglio prodotti di Microsoft.

Cessazione della produzione del Laptop Studio 2

In una scelta che ha sorpreso molti, Microsoft ha recentemente annunciato la fine della produzione del Surface Laptop Studio 2, scomparendo dal mercato dopo che le attuali scorte saranno esaurite. Stando a quanto riportato da The Verge, l’azienda ha intenzione di ufficializzare lo stato di “fine vita” del Laptop Studio 2 durante il mese di giugno. Nonostante questa decisione, Microsoft si impegnerà a fornire aggiornamenti per driver e firmware fino ad almeno ottobre 2029, seguendo il suo ciclo di supporto di sei anni per l’hardware Surface. Questa scelta riflette un cambiamento significativo nella strategia di Microsoft, che sta rivolgendo la sua attenzione verso modelli più tradizionali e meno innovativi.

Un prodotto innovativo con radici nel passato

Lanciato nell’ottobre del 2021 insieme al tablet Surface Pro di ottava generazione, il Laptop Studio portava un design completamente nuovo, ma si rifaceva a modelli precedenti come il Surface Studio e il Surface Book. Quest’ultimo era noto per la sua capacità unica di separare lo schermo dalla base, permettendo un uso versatile come tablet autonomo. L’ultima volta che il Laptop Studio ha ricevuto aggiornamenti significativi è stato nel settembre 2023, poco dopo l’annuncio dell’uscita di Panay da Microsoft. Questo legame con il passato pone il Laptop Studio in una posizione speciale all’interno della linea Surface, ma la sua imminente scomparsa dal mercato rappresenta un punto di svolta per il brand.

Nel complesso, la decisione di Microsoft di interrompere la produzione di dispositivi come il Laptop Studio 2 e altre linee di prodotto evidenzia non solo un cambiamento strategico interno, ma anche un’evoluzione del mercato della tecnologia, sempre più orientata a soddisfare domande più convenzionali da parte dei consumatori. Ciò suggerisce un futuro dove l’innovazione potrebbe dover fare i conti con la sostenibilità economica e le preferenze del pubblico.