La FCC minaccia EchoStar: possibili revoche delle licenze per il servizio 5G

La tensione tra le aziende tecnologiche è aumentata, con la Federal Communications Commission che ha avviato un’azione nei confronti di EchoStar, mettendo in discussione l’utilizzo delle bande di frequenza radioelettrica che risultano molto ambite da concorrenti come SpaceX. Un’inchiesta riguardante la conformità di EchoStar alle normative federali sul servizio 5G è stata avviata, ponendo un interrogativo sui futuri sviluppi del mercato delle telecomunicazioni statunitensi.

La richiesta di revisione della FCC

Il presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr, ha comunicato con una lettera del 9 maggio al presidente di EchoStar, Charles Ergen, la decisione di avviare una revisione sull’operatività della società. Carr ha affermato: “Ho diretto il personale dell’agenzia a iniziare una revisione della conformità di EchoStar ai propri obblighi federali per fornire servizio 5G in tutto il paese, secondo i termini delle licenze spettrometriche federali.” Il documento sottolinea come EchoStar detenga un numero considerevole di licenze FCC che coprono uno spettro significativo.

A fronte di questa comunicazione, Ergen ha difeso l’impegno della sua azienda nel dispiegamento della rete wireless, ma ha anche avvertito gli investitori che EchoStar “non può prevedere con certezza l’esito” delle fasi di verifica da parte della FCC. Il contenuto della lettera di Carr e della dichiarazione di Ergen è stato incluso in una comunicazione presentata alla Securities and Exchange Commission, segnalando una giornata difficile per EchoStar, il cui titolo ha registrato un calo dell’8% nelle negoziazioni.

EchoStar e le sue strategie sul mercato

EchoStar ha acquisito Dish Network nel dicembre 2023, ampliando così la propria offerta di servizi wireless sotto il marchio Boost Mobile. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’azienda “ha speso anni per collegare migliaia di torri per telefoni cellulari, cercando di trasformare Boost in un operatore wireless capace di competere con giganti come AT&T, Verizon e T-Mobile.” Tuttavia, il progresso di questo progetto è stato lento e le difficoltà nella crescita abbonati di Boost non sono passate inosservate, con un’evidente riduzione della clientela dal momento dell’acquisizione del brand da Sprint.

Le misurazioni di SpaceX e le contestazioni di EchoStar

Recentemente, SpaceX, operatore di Starlink, ha presentato delle misurazioni alla FCC, affermando che “nuovi dati confermano quanto si sospettava già: Dish Network utilizza a malapena la banda AWS-4 [2 GHz], se non per nulla, per fornire 5G o qualunque altro servizio ai consumatori americani.” L’operatore ha citato anche un’osservazione effettuata tramite uno dei suoi satelliti, che ha verificato che l’utilizzo di Dish di tale banda è “minimale.”

SpaceX ha quindi incoraggiato la FCC a ripartire lo spettro, affermando che “la banda da 2 GHz è adatta alla condivisione tra i sistemi satellitari di nuova generazione che puntano finalmente a rendere produttivo l’uso dello spettro per i consumatori e i soccorritori.” Da parte sua, EchoStar ha contestato la posizione di SpaceX, definendo le sue affermazioni come un tentativo di “mascherare un’altra occupazione per ottenere ancora più spettro gratuito,” argomentando che la loro metodologia non è valida, considerando che il dispiegamento terrestre di EchoStar è soggetto a traguardi basati sulla popolazione che l’azienda ha dimostrato nei rapporti di stato.