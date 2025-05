La faida tra Trump e l’industria tecnologica: il caos al Copyright Office

La recente serie di eventi al Copyright Office degli Stati Uniti ha sollevato interrogativi sulla direzione e sull’influenza delle politiche tecnologiche nell’amministrazione di Donald Trump. A seguito dell’estromissione delle figure chiave della Biblioteca del Congresso, la situazione si è rapidamente trasformata in un conflitto aperto tra le forze populiste e il settore tech, in particolare quell’ala affiliata al movimento MAGA, che sta cercando di limitare il potere delle aziende tecnologiche.

L’operazione di potere di Elon Musk e il suo fallimento

Inizialmente, il piano di Elon Musk e del Dipartimento di Efficienza Governativa per prendere il controllo del Copyright Office sembrava procedere senza intoppi. L’idea era quella di allontanare le autorità in carica, dando così spazio a nuove nomine più favorevoli allo sviluppo della tecnologia. Tuttavia, l’uscita di Carla Hayden, la Bibliotecaria di Congresso, e di Shira Perlmutter, il Registratore dei Diritti d’Autore, si è rivelata un boomerang, poiché i loro successori non solo sono stati scelti dal gruppo MAGA, ma sono anche noti per la loro ostilità nei confronti dell’industria tecnologica.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

L’arrivo di Paul Perkins e Brian Nieves all’interno della Biblioteca del Congresso ha completato un tentativo di takeover che, piuttosto che garantire un supporto all’innovazione tecnologica, ha portato a nomine criticate per la loro vision. Perkins ha un’esperienza di otto anni al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dove si è occupato di casi di frode, mentre Nieves ha chiaramente segnato la sua carriera lavorando con il rappresentante Jim Jordan su indagini riguardanti Big Tech. Entrambi sono stati percepiti come figure anti-tecnologiche nel contesto di un dibattito agguerrito sulle libertà informatiche.

Le reazioni dell’industria tech e la battaglia giuridica

La rimozione di Perlmutter ha provocato una reazione furiosa tra i membri del settore tecnologico. La sua defenestrazione si è verificata appena dopo la pubblicazione di un rapporto sul copyright che non ha esitato a criticare l’uso di materiali protetti da copyright per il training di sistemi di intelligenza artificiale. Questi eventi sembrano suggerire che nella modifica della leadership non ci sia stata solo una manovra politica, ma una vera e propria strategia per indebolire la regolamentazione sull’uso della proprietà intellettuale da parte delle aziende tech.

Mike Davis, presidente del progetto Article III e consulente chiave in materia di antitrust, ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo alle recenti nomine, definendo inaccettabile l’idea che le piattaforme tecnologiche possano monetizzare lavori creativi senza la dovuta compensazione. Secondo Davis, le azioni di Musk e Sacks mirano a scavalcare i limiti legali della protezione del copyright e questo è allarmante per chi costantemente lotta per la giustizia nella distribuzione dei diritti d’autore.

Le conseguenze legali e la crisi costituzionale

Le nomine di Blanche, Perkins e Nieves hanno innescato una crisi costituzionale che si amplia oltre il dibattito sul diritto d’autore. La rapidità con cui i licenziamenti si sono susseguiti ha messo in luce le fragilità del sistema giuridico statunitense e le tensioni crescenti tra i poteri esecutivi e legislativi. L’esistenza di tali nomine solleva interrogativi sull’autorità del presidente di rimuovere funzionari approvati dal Congresso, una pratica che persiste in un’area grigia del diritto.

Attualmente, la Biblioteca del Congresso non ha ricevuto indicazioni precise su come procedere e rimane immobile mentre la crisi si sviluppa. Le azioni di Trump non solo alimentano una tensione tra le varie branche del governo, ma pongono anche dilemmi legali sul potere di rimuovere figure indipendenti come il Bibliotecario di Congresso. L’assenza di un chiaro quadro giuridico significativo rende la situazione ancora più critica, con il rischio di amplificare ulteriormente la conflittualità.

In un contesto di crescente incertezza, le ricadute delle nomine attuali potrebbero avere effetti duraturi sulla protezione intellettuale e sull’industria tecnologica. La vicenda al Copyright Office non è un semplice episodio isolato ma riflette un’ampia battaglia ideologica e politica, destinata a influenzare profondamente le relazioni tra il governo federale e il settore privato nel prossimo futuro.