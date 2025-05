La crisi del Copyright negli Stati Uniti: la rimozione del capo dell’ufficio suscita polemiche

La recente decisione dell’ufficio del Copyright degli Stati Uniti di mettere in discussione le argomentazioni delle aziende di intelligenza artificiale ha scatenato una serie di eventi che culminano nella rimozione della direttrice Shira Perlmutter. Questo avvenimento ha sollevato interrogativi sulla politicizzazione di un’agenzia che dovrebbe operare in maniera autonoma e neutrale.

La controversia del rapporto sull’intelligenza artificiale

Il clima di tensione si è intensificato immediatamente dopo la pubblicazione di un rapporto pre-release dell’ufficio sul copyright. Questo documento ha messo in dubbio l’idea che l’addestramento delle intelligenze artificiali possa essere considerato “fair use“, ovvero un utilizzo corretto delle opere protette da copyright. Questo ha sollevato preoccupazioni tra i sostenitori dell’industria tecnologica, che ritengono che il rapporto rappresenti un’invasione di campo dell’organizzazione nei quelli che considerano diritti legittimi di innovazione. La conseguente reazione del governo Trump, con la rimozione di Perlmutter dall’incarico, ha acuito le speculazioni secondo cui le sue posizioni avrebbero potuto influenzare negativamente la creazione di nuove tecnologie.

Incidenti al Copyright Office

Le tensioni attorno al rapporto sono esplose ulteriormente quando, lunedì, circolavano voci di un incontro inquietante al Copyright Office tra agenti della polizia del Campidoglio e uomini che si presentavano come membri del “Dipartimento di Efficienza del Governo” di Elon Musk. Tra questi, due individui, Brian Nieves e Paul Perkins, hanno affermato di ricoprire cariche nel settore, una situazione che ha destato confusione e allerta. Ciò che ha catturato l’attenzione è stata l’incertezza sulla loro reale identità. La polizia del Campidoglio ha confermato che nessuno è stato allontanato o impedito di entrare, ma l’episodio ha dimostrato quanto sia volatile e tumultuoso il clima attuale attorno al Copyright Office.

La sfida della leadership culturale

La decisione di Trump di rimuovere Perlmutter segue la controversa destituzione della Librarian of Congress, Carla Hayden, primo afroamericano a ricoprire quel ruolo. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha cercato di giustificare queste azioni sostenendo che queste fossero dettate da problematiche legate a “comportamenti preoccupanti” all’interno della Biblioteca del Congresso. In particolare, il suo riferimento a libri inappropriati per bambini ha suscitato un’assicurazione di una risposta negativa tra i cittadini e le organizzazioni culturali, rilanciando l’idea che queste manovre siano tentativi di sostituire figure professionali con esperienze di senso critico.

Le reazioni politiche e sociali

Diversi membri del Congresso hanno espresso il loro disappunto per la rimozione di Perlmutter, definendola una manovra di potere priva di giustificazione legale, in particolare il rappresentante Joe Morelle . Le reazioni sociali e politiche continuano a crescere, poiché le istituzioni culturali sono sentite come bersagli di politiche volte a ottenere un controllo più diretto sulle agenzie indipendenti che forniscono servizi essenziali al pubblico e alle comunità artistiche. Le preoccupazioni sono ora ampliate dalla questione dell’indipendenza di queste strutture nella loro missione di sostenere la cultura e la creatività, affermando la necessità di preservare spazi autonomi dalla politica.