La crescente rivoluzione dei chatbot: Google in crisi?

Negli ultimi decenni, Google è diventato il termine di riferimento per la ricerca online. Questo strumento è stato un punto di riferimento per chi cerca qualsiasi tipo di informazione, dalle questioni tecniche ai negozi locali. Tuttavia, una nuova tendenza sembra mettere in discussione il predominio di questo colosso, con l'emergere di chatbot intelligenti come ChatGPT, i quali stanno guadagnando terreno tra gli utenti.

Un'analisi condotta da Future Publishing su 1028 partecipanti tra Stati Uniti e Regno Unito ha rivelato che oltre un quarto degli americani ha iniziato a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per le ricerche anziché i motori di ricerca tradizionali. Questo cambiamento non è soltanto una moda passeggera. La ricerca approfondisce le motivazioni che portano a questa transizione e l'impatto che potrebbe avere sul regno di Google.

Perché gli utenti si rivolgono ai chatbot AI

Il predominio di Google nella ricerca online era finora ineguagliato, ma la preferenza verso i chatbot AI sta crescendo. Il sondaggio ha rivelato che gli utenti apprezzano le risposte elaborate da intelligenza artificiale per motivi ben specifici. Questi strumenti non solo forniscono risposte immediate, ma lo fanno in modo conversazionale e dettagliato, eliminando l'elenco di collegamenti spesso poco pertinenti.

Questa evoluzione non è mera congettura. Secondo una ricerca di Gartner, entro il 2026 il 30% delle query di ricerca online sarà gestito da assistenti AI, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui si cercano informazioni. È cruciale analizzare più a fondo cosa renda i chatbot un'alternativa alle ricerche classiche di Google.

L’efficienza dell’AI nel rispondere alle domande

Uno dei motivi principali per cui gli utenti scelgono i chatbot AI è l'efficienza. La ricerca tradizionale coinvolge molteplici clic e la necessità di esaminare articoli, il che può risultare frustrante. Al contrario, quando si utilizza un chatbot, si può porre una domanda e ricevere una risposta diretta e contestualizzata in pochi secondi.

Aggiungendo al vantaggio dell'accessibilità, molti chatbot sono gratuiti. Un partecipante al sondaggio ha commentato che "l’AI è stata più rapida nel fornire informazioni rispetto a Google", mentre un altro ha aggiunto che "l’AI offre risposte più accurate e dirette". Questo approccio diretto aiuta gli utenti a ottenere informazioni utili senza dover navigare attraverso diversi siti web.

Un esempio pratico è quando un utente ha bisogno di assistenza per un iPhone che surriscalda. Su Google, potrebbe trovare una serie di link fra cui un sito di assistenza Apple o un post su Reddit. D’altro canto, un chatbot come ChatGPT è in grado di spiegare immediatamente il problema e fornire soluzioni specifiche per il modello in uso.

L’uso intuitivo e conversazionale dei chatbot

Un’altra caratteristica che attrae gli utenti è la facilità d’uso. Le ricerche tradizionali spesso dipendono da parole chiave e logica booleana per rafforzare i risultati. Al contrario, l'AI è progettata per comprendere il modo in cui le persone formulano le domande nella vita quotidiana.

Un utente ha affermato: "Era più semplice da usare rispetto agli altri motori di ricerca. Le domande erano più dettagliate e utili nella mia vita quotidiana". Un caso calzante è quello di pianificare una vacanza. Mentre una ricerca su Google come “I posti migliori da visitare in Giappone ad aprile” presenta una serie di link, un comando a ChatGPT del tipo “Visito il Giappone ad aprile. Voglio vedere i fiori di ciliegio, mangiare bene e sfuggire ai turisti - quali sono le mie opzioni migliori?” offre una risposta su misura in pochi istanti, escludendo le trappole turistiche e le informazioni non rilevanti.

La consapevolezza del contesto nell’AI

Contrariamente ai risultati statici di Google, i chatbot AI sono dinamici e interattivi. Ricordano il contesto delle domande precedenti, permettendo così un'esperienza di ricerca più personalizzata. Google restituisce un elenco generico di link, mentre ChatGPT può modificare le risposte in base al livello di conoscenza dell'utente e offrirne spiegazioni in tempo reale.

Un partecipante al sondaggio ha dichiarato di averlo utilizzato per ottenere risultati più personalizzati nella stesura della sua tesi magistrale, mentre un altro ha commentato: "L’AI arriva subito al punto, a differenza della ricerca tradizionale, che è più generica". Per esempio, se si sta cercando di investire in azioni, Google fornisce link generici, mentre ChatGPT può dare risposte dettagliate basate sull’esperienza di investimento dell’utente, rispondendo a domande specifiche e riassumendo tendenze recenti.

Ecco come l'AI fornisce spiegazioni più approfondite

Sebbene Google sia eccellente per ottenere informazioni rapide, l’AI si distingue per la sua capacità di risolvere problemi complessi. Molti partecipanti del sondaggio hanno sottolineato che i chatbot forniscono spiegazioni più dettagliate in confronto ai motori di ricerca tradizionali. "L’AI offre spiegazioni più approfondite", ha dichiarato un utente, aggiungendo che, "apre nuove potenzialità a idee e progetti".

Immaginate di voler imparare a programmare. In questo caso, l’AI può offrire tutorial passo-passo adeguati al vostro livello. Analogamente, se avete bisogno di suggerimenti per scrivere una storia, l'AI può proporre scalette e affinare le idee. Inoltre, è capace di generare contenuti di marketing con facilità, creando didascalie per i social media o testi pubblicitari quando richiesto.

Grazie alla sua creatività, l’intelligenza artificiale si posiziona come un partner nel pensiero e assistente nel brainstorming, rendendo l'esperienza di ricerca molto più funzionale.

La reazione di Google di fronte alla minaccia AI

Nonostante il declino della sua monopolistica posizione nel mercato della ricerca, Google non è rimasto a guardare. Ha avviato nuove funzionalità AI come gli "Overviews", che cercano di riassumere i risultati di ricerca, ma questi risultano ancora incentrati sui link, a differenza della generazione completa offerta da ChatGPT. Inoltre, Google sta investendo somme considerevoli in un competitor di ChatGPT chiamato Gemini, ma fino ad ora non ha ottenuto la stessa fiducia da parte degli utenti.

Mentre Google sperimenta con un'esperienza di ricerca più guidata dall'intelligenza artificiale, i primi tester hanno sollevato critiche riguardo a errori, lentezza e eccesso di pubblicità. Nonostante questi tentativi, i chatbot AI stanno conquistando terreno più rapidamente rispetto alle nuove funzioni di ricerca di Google, come dimostrato dall'emergere di strumenti come DeepSeek e Qwen 2.5.

Le sfide future dell'intelligenza artificiale

Sebbene la ricerca AI stia crescendo, persistono preoccupazioni riguardo alla fiducia degli utenti. I chatbot, come ChatGPT, potrebbero sembrare meno invasivi rispetto a Google, che crea collegamenti più diretti a fonti. Inoltre, i contenuti generati dall’AI potrebbero non sempre citare le fonti in modo chiaro, costringendo gli utenti a cercare altrove.

Per affrontare queste problematiche, molti strumenti di ricerca AI stanno migliorando nelle pratiche di citazione e verifica dei fatti, con OpenAI e Perplexity AI all'avanguardia nel promuovere una maggiore trasparenza.

Il futuro della ricerca online

È chiaro che Google non scomparirà del tutto, tuttavia, l’ascesa della ricerca AI segna una sostanziale evoluzione nel panorama della ricerca online. "Per due decenni, il modo in cui cercavamo informazioni era definito dall'idea di dieci link blu," afferma Dmitry Shevelenko, Chief Business Officer di Perplexity. "Chiedi una domanda e ottieni un elenco di link e pubblicità. Abbiamo scoperto che le persone sono stanche di questa esperienza di ricerca infinita, ed è per questo che abbiamo creato un motore di risposta".

Oggi è possibile formulare domande in linguaggio naturale e ricevere risposte immediate, complete di fonti. Questo approccio non solo fa risparmiare tempo, ma in futuro potrebbe anche permettere agli utenti di eseguire azioni come acquisti o prenotazioni direttamente tramite il motore di risposta.

Sebbene la ricerca AI presenti ancora alcune limitazioni, sta già cambiando il modo in cui le persone cercano informazioni. Man mano che gli assistenti AI continueranno a migliorare, potrebbero avere la possibilità di superare il dominio tradizionale di Google nella ricerca online.