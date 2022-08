La connettività satellitare sugli iPhone 14 potrebbe essere realtà

Uno degli aspetti su cui Apple sta lavorando intensamente è senza dubbio la connettività satellitare per gli iPhone 14, che verranno presentati ufficialmente nell’evento del 7 settembre prossimo.

Come riportato dall’analista Apple Ming-Chi Kuo, la Mela ha completato i test hardware per la funzione prima della produzione di massa, pertanto la società con sede a Cupertino possiede il supporto hardware per la connettività satellitare. Ma allora vedremo certamente questa funzione sugli iPhone 14?

Secondo Kuo non è ancora certo: per l’analista gli iPhone 14 supporteranno le comunicazioni satellitari solo se Apple e gli operatori potranno stabilire “il modello di business”. Anche l’iPhone 13 ha l’hardware satellitare, ma la connettività non è stata implementata proprio perché “il modello di business non era stato negoziato”.

Secondo Kuo, è “difficile prevedere” quando l’iPhone offrirà servizi di comunicazione satellitare, ma la previsione è che ad un certo punto accadrà di certo. Quando sarà implementata – sugli ‌iPhone 14‌ o sulle versioni successive – la connettività satellitare verrà utilizzata per i servizi vocali e di messaggistica di emergenza. Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che i possessori di iPhone‌ potranno utilizzare la connettività satellitare per segnalare emergenze alle autorità in aree prive di segnale; inoltre potranno anche inviare brevi messaggi ai propri contatti in caso di emergenza.

Stando alle ultime voci, sembra che Apple stia lavorando con Globalstar per arrivare a questa importante innovazione: sempre Kuo afferma che Globalstar è davvero l’operatore con cui c’è più probabilità che Apple possa collaborare. Il consulente per le comunicazioni satellitari Tim Ferrar ha dichiarato venerdì che si aspetta che Apple e Globalstar lancino una funzione di comunicazione satellitare già per gli ‌iPhone 14‌.

T-Mobile e SpaceX la scorsa settimana hanno annunciato un piano per fornire connettività agli smartphone negli Stati Uniti utilizzando il servizio “da satellite a cellulare”: la tempistica dell’annuncio potrebbe essere stata pianificata per anticipare l’annuncio relativo alla connettività satellitare di Apple.

Fonte MacRumors