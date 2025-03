La conferenza mondiale degli sviluppatori di Apple 2025: novità e dettagli importanti

La 36esima edizione della Worldwide Developers Conference di Apple si svolgerà dal 9 al 13 giugno 2025, mantenendo la tradizione di eventi online iniziata nel 2020. Questo importante incontro annuale sarà accessibile a tutti gli sviluppatori senza costi associati, riflettendo l’impegno dell’azienda per una maggiore inclusività e partecipazione.

Date e format dell’evento

La WWDC 2025 prenderà il via con la keynote di apertura il 9 giugno. Questo momento clou permetterà ad Apple di presentare le ultime novità in termini di software, tra cui l’attesissimo iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 e visionOS 3. Le keynote sono storicamente l’occasione in cui Apple svela innovazioni significative, ed è atteso che anche quest’anno non deluderà le aspettative.

Seguiranno sessioni online e laboratori che offriranno agli sviluppatori l’opportunità di apprendere come integrare le nuove funzionalità nei propri progetti. Tali eventi saranno resi disponibili anche tramite l’app Apple Developer, sul sito ufficiale di Apple e su YouTube, garantendo così una vasta accessibilità a tutti gli interessati.

Esperienza in presenza all’Apple Park

Sebbene la gran parte della WWDC 2025 si svolgerà online, Apple ha pianificato anche un evento speciale in presenza per una selezionata cerchia di sviluppatori e studenti. Questa componente esclusiva si svolgerà presso il campus di Apple Park a Cupertino, California, il 9 giugno. Gli invitati avranno l’opportunità di assistere alla keynote e allo State of the Union dal vivo e di interagire direttamente con i dipendenti Apple.

La partecipazione a quest’evento in presenza sarà riservata agli attuali membri del programma Apple Developer, agli alumni dell’Apple Entrepreneur Camp, ai precedenti vincitori del Swift Student Challenge e ai membri attuali dell’Apple Developer Enterprise Program. Apple selezionerà i partecipanti attraverso una lotteria casuale, creando così un’opportunità unica per vivere l’evento in un contesto esclusivo.

Swift Student Challenge e premi

Nel mese di febbraio di quest’anno, Apple ha lanciato il suo Swift Student Challenge, competizione rivolta agli studenti. I risultati, che vedranno premiati i Distinguished Winners, saranno annunciati a breve. I vincitori di questo prestigioso riconoscimento verranno invitati a Cupertino per una serie di esperienze che arricchiranno ulteriormente le loro competenze e conoscenze nel campo dello sviluppo software.

Quest’iniziativa testimonia l’impegno di Apple nel valorizzare i talenti emergenti nel settore tech, offrendo loro opportunità di formazione e networking di alta qualità. I dettagli riguardo ai vincitori e le modalità di partecipazione verranno forniti attraverso l’app e il sito web di Apple, mentre ci si avvicina alla data dell’evento.

Informazioni su WWDC 2025

Con l’avvicinarsi dell’evento, Apple continuerà a fornire aggiornamenti e maggiori informazioni riguardo a WWDC 2025. Gli sviluppatori sono incoraggiati a rimanere informati attraverso l’app e il sito ufficiale, dove verranno pubblicati dettagli su sessioni, laboratori e altre attività programmate durante la conferenza. L’interesse per questo evento è sempre molto alto, e Apple si prepara a soddisfare le aspettative di una comunità globale di sviluppatori, appassionati e innovatori di tecnologia.