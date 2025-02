La Cina riattiva le indagini antitrust su Google e Nvidia, pronte nuove indagini su Intel

Nell'ultimo sviluppo delle relazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, la Cina ha deciso di riprendere le indagini antitrust su giganti della tecnologia come Google e Nvidia. Questo movimento potrebbe essere parte delle strategie di Pechino per ottenere vantaggi nella negoziazione con la nuova amministrazione statunitense guidata dal presidente Donald Trump. L'intento di Pechino è quello di esercitare pressione su Washington, mentre cresce la preoccupazione riguardo alle pratiche commerciali e alla competitività nel mercato tecnologico.

Indagini su Google e l'ecosistema Android

La State Administration for Market Regulation della Cina ha ufficialmente aperto un'indagine sulla concorrenza riguardante Google. Secondo fonti informate, l'attenzione dei regolatori cinesi si concentra sulla supremazia del sistema operativo Android di Google e sui danni potenziali che questa dominanza ha causato ai produttori cinesi di smartphone come Oppo e Xiaomi, che utilizzano il software. Quest'indagine segue una strada già percorsa, poiché era stata avviata una prima fase nel 2019, ma era stata sospesa fino a ora. Questo rinnovato interesse per le questioni antitrust suggerisce che Beijing stia cercando di tutelare i propri produttori nazionali affrontando quella che percepisce come una concorrenza sleale.

Le conseguenze di questa indagine potrebbero influenzare non solo le operazioni di Google in Cina, ma anche il panorama competitivo delle aziende locali. In un periodo in cui il mercato degli smartphone è in continua espansione e in cui i produttori cinesi stanno guadagnando quote di mercato significative, la protezione di queste realtà diventa una priorità per il governo cinese.

La situazione di Nvidia e le potenziali indagini su Intel

Oltre a Google, i regolatori cinesi avevano già avviato un'indagine simile su Nvidia nel dicembre scorso. Questa azione si inserisce nel contesto di un crescente controllo da parte delle autorità cinesi sulle operazioni delle aziende statunitensi nel paese. Attualmente, ci sono voci sul fatto che Pechino stia considerando di estendere la sua attenzione anche a Intel, anche se i dettagli su questa possibile indagine non sono ancora chiari e dipenderanno in gran parte dallo stato delle relazioni tra Stati Uniti e Cina.

Le crescenti tensioni geopolitiche tra le due nazioni stanno influenzando anche le decisioni economiche e commerciali. Gli analisti affermano che la scelta di perseguire queste indagini possa essere interpretata come un atto di ritorsione rispetto alle politiche commerciali introdotte dagli Stati Uniti, inclusi i dazi doganali imposti da Trump. Queste manovre sono una risposta diretta alle difficoltà affrontate dalle aziende cinesi, sottolineando l'importanza di creare un ambiente favorevole alla crescita e alla competitività.

Implicazioni delle indagini nel contesto commerciale globale

Queste indagini rappresentano un tentativo strategico di Pechino di rafforzare la sua posizione in un contesto di crescente rivalità con Washington. Liu Xu, ricercatore presso il National Strategy Institute dell'Università Tsinghua, ha suggerito che l'uso delle indagini antitrust come strumento nelle negoziazioni commerciali non sia la soluzione migliore per proteggere le aziende cinesi danneggiate dai dazi americani. L'adozione di tale approccio potrebbe creare controversie e complicare ulteriormente i rapporti tra i due paesi.

Con le potenzialità di escalation che caratterizzano le relazioni Cina-Stati Uniti, sarà fondamentale osservare come queste indagini influenzeranno il mercato tecnologico. Le aziende statunitensi, ora più che mai, dovranno monitorare attentamente le mosse cinesi, affrontando una realtà in cui le regole del gioco potrebbero cambiare rapidamente e con impatti significativi sull'industria globale.