Nel 2025, la Cina ha deciso di stanziare un budget significativo per promuovere la ricerca e lo sviluppo nei settori della scienza e della tecnologia. Con un investimento di ¥398.12 miliardi , il governo cinese segna un innalzamento del 10% rispetto all’anno precedente. Questo aumento si colloca come la terza voce più consistente all’interno del bilancio complessivo, evidenziando l’intenzione del paese di progredire nel campo del R&D, focalizzandosi su ambiti strategici quali semiconduttori, intelligenza artificiale, esplorazione spaziale e calcolo quantistico.

L’importanza dell’investimento nel R&D

L’incremento di spesa di 5 miliardi di dollari si propone di non solo sostenere le attuali iniziative, ma anche di potenziare i progetti futuri in ambiti tecnologici avanzati. È cruciale notare come, nonostante il rallentamento dell’economia cinese, il governo mira a mascherare le proprie strategie di stimolo economico attraverso piani complessi come quello appena delineato. Questa strategia consente di evitare etichette di stimolo che potrebbero suscitare preoccupazione nei mercati.

Nel 2024, la Cina aveva già riservato circa ¥361.9 miliardi per le spese relative a scienza e tecnologia, raggiungendo il 97.6% degli obiettivi prefissati dall’amministrazione. Inoltre, il supporto governativo ha permesso al paese di avanzare in scoperte scientifiche significative e innovazioni nel campo tecnologico. Al fine di incentivare la crescita delle piccole e medie imprese , sono stati implementati programmi di sostegno specifici, come finanziamenti mirati e meccanismi di condivisione del rischio attraverso fondi di garanzia nazionali. Risultano altresì significativi gli sgravi fiscali e le sovvenzioni dedicati alle aziende del settore tech.

Obiettivi futuri e direzioni strategiche

Il programma ‘Science and Technology Innovation 203’ si propone di indirizzare gli investimenti verso progetti ambiziosi nei circuiti integrati, nell’intelligenza artificiale e nel calcolo quantistico. È una prassi comune per i governi intraprendere investimenti in progetti di lunga scadenza che potrebbero richiedere anni per generare risultati tangibili. Non c’è dubbio che la Cina continuerà a sostenere la ricerca fondamentale in questi settori, visto l’importante impatto che avranno sulla competitività globale del paese.

Questa strategia è particolarmente rilevante nel contesto della crescente competizione tra la Cina e gli Stati Uniti. Emerge pertanto la necessità per la Cina di mantenere e rafforzare la sua leadership nel settore tecnologico a livello mondiale. Gli investimenti previsti nei prossimi anni rappresentano un chiaro impegno della Cina verso l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. La direzione attuale potrebbe portare a evoluzioni significative in vari mercati, stabilendo la nazione come un attore chiave nelle future dinamiche globali del settore tecnologico.