La causa antitrust contro Meta: un’alternativa senza Instagram e WhatsApp

Nel contesto della causa antitrust intentata dalla Federal Trade Commission degli Stati Uniti contro Meta, un giudice è chiamato a esplorare un’ipotetica realtà alternativa. In questo scenario, Meta non avesse mai acquisito Instagram e WhatsApp, permettendo così a queste due app di rimanere in concorrenza con Facebook. Questo avrebbe creato un ecosistema vivace di applicazioni sui social media, consentendo agli utenti di restare connessi con amici e familiari. Un’analisi di tale situazione apre a innumerevoli considerazioni su come la competizione potrebbe influenzare l’esperienza digitale di ognuno.

L’argomentazione di Meta e la sua narrazione alternativa

Nei giorni scorsi, Meta ha iniziato a presentare la sua difesa in un tribunale di Washington, D.C., elaborando una narrazione parallela in cui Instagram e WhatsApp sono ridotti a ombre di ciò che conosciamo oggi. Secondo Meta, entrambe le piattaforme non avrebbero avuto i mezzi, le competenze e la visione necessarie per diventare solide piattaforme online, incapaci di competere. Secondo questa visione, sono gli utenti a rimanere danneggiati da questa situazione. Meta ha tentato di rafforzare la sua posizione evidenziando come l’acquisizione abbia effettivamente portato vantaggi agli utenti delle due applicazioni.

L’importanza della testimonianza di Brian Acton

Un testimone chiave della difesa è stato Brian Acton, cofondatore di WhatsApp, il quale è stato ascoltato martedì per sostenere l’argomento che gli utenti di WhatsApp, proprio come quelli di Instagram, hanno beneficiato dell’acquisizione da parte di Meta. Acton è stato il secondo fondatore di un’app a testimoniare nel processo, dopo Kevin Systrom di Instagram, il cui intervento è stato netto e critico nei confronti di Meta. La testimonianza di Acton, a differenza, ha avuto un tono meno conflittuale, sebbene Meta e la FTC abbiano entrambi ottenuto importanti punti.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La scelta di Acton come testimone risulta interessante, data la sua partenza da Meta nel 2017 e il fatto che ha lasciato sul tavolo $800 milioni in azioni non maturate dopo un conflitto con i dirigenti dell’azienda riguardo alla pubblicità su WhatsApp. Il suo disprezzo per l’introduzione di modelli pubblicitari è evidente, specialmente dopo aver pubblicamente esortato le persone a cancellare Facebook dopo lo scandalo di Cambridge Analytica.

La posizione di Acton su WhatsApp e il potenziale di crescita

Acton ha confermato alcune affermazioni importanti fatte da Meta durante il processo riguardo alla scarsa possibilità di WhatsApp di competere con Facebook nel settore del social networking. Ha ribadito il fatto che lui e il suo cofondatore, Jan Koum, non avevano alcun interesse a trasformare WhatsApp in un’app con funzionalità sociali simili a quelle di un feed, né a cambiarne la struttura aziendale per aggiungere pubblicità. Anche se la FTC sostiene che WhatsApp avrebbe potuto prosperare come azienda indipendente, Acton ha sottolineato che entrambi avevano rifiutato altre offerte e credevano che l’infrastruttura di Meta avesse permesso di risparmiare tempo e risorse significative.

Tuttavia, durante l’esame incrociato, l’agenzia ha ottenuto ammissioni da Acton. Nonostante Meta fosse d’aiuto, WhatsApp non è realmente transitato nei centri dati dell’azienda per prevenire guasti, avendo già abilità tecniche necessarie. Acton ha affermato che l’obiettivo principale era garantire che Meta continuasse a gestire l’app dopo che se ne fossero andati.

La crescita di WhatsApp e le implicazioni per il futuro

Contrariamente all’immagine di un’app priva di funzionalità, Acton ha attestato che WhatsApp aveva già introdotto vari strumenti prima dell’acquisizione, come la messaggistica di gruppo e la condivisione della posizione. La crescita dell’app è stata impressionante, raddoppiando il numero di utenti ogni 12-18 mesi, e questo trend non ha subito interruzioni nemmeno dopo l’acquisizione. Acton era convinto che, anche senza l’ausilio di Meta, WhatsApp avrebbe raggiunto un miliardo di utenti attivi in circa 18 mesi.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha sorpreso il tribunale affermando che la mancanza di ambizioni dei fondatori di WhatsApp sarebbe stata evidente. Acton ha ribadito il suo rifiuto di un modello sostenuto da pubblicità, ma ha anche accettato di vendere a Meta senza una chiara garanzia contro tale cambiamento, riconoscendo che il prezzo dell’offerta includeva anche questo aspetto. Ciò suggerisce una disponibilità da parte dei fondatori a monetizzare il prodotto più di quanto avessero dichiarato.

In fine, la FTC ha sottolineato che WhatsApp avrebbe potuto diventare un prodotto di maggior successo, con protezioni per la privacy più forti, senza la direzione di Meta. Documenti rivelano che, all’epoca dell’acquisizione, c’erano già delle preoccupazioni sui possibili impatti che la fusione avrebbe avuto in mercati dove Facebook Messenger era dominante. Inoltre, Meta ha esercitato pressioni su WhatsApp per modificare le sue politiche sulla privacy, aumentando così le opportunità di sfruttare i dati degli utenti a fini pubblicitari.