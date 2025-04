La battaglia legale contro Meta: l’FTC accusa Zuckerberg di strategie anti-competitor

L’inizio del processo antitrust condotto dalla Federal Trade Commission contro Meta segna un momento cruciale nella lotta per un mercato digitale equo. La questione centrale è se il colosso dei social media abbia cercato di ostacolare la concorrenza attraverso l’acquisizione di aziende emergenti, come Instagram e WhatsApp. Le rivelazioni emerse in aula offrono uno sguardo inedito sulle strategie commerciali di Mark Zuckerberg, amplificando il dibattito sulla regolamentazione delle grandi tecnologie.

Le prove di un comportamento monopolistico

Il legale capo dell’FTC, Daniel Matheson, ha messo sul tavolo un’email datata 2012, in cui Zuckerberg suggerisce l’acquisto di Instagram per “neutralizzare un potenziale concorrente”. Questo contenuto, definito da alcuni come una “prova schiacciante”, solleva interrogativi sul modo in cui Zuckerberg e Meta hanno gestito la concorrenza. Il messaggio evidenzia il mantra del CEO: “meglio comprare che competere”. Mentre i dati di crescita di Instagram segnano un’espansione più rapida rispetto a Facebook, il messaggio di Zuckerberg rivela la sua ansia di non restare indietro, dando vita a un acquisto strategico a un miliardo di dollari.

Altri messaggi svelati in aula aggiungono dettagli a questa narrazione: Zuckerberg ha accennato al tentativo di acquisire Snapchat per 6 miliardi di dollari. “Dovremmo prepararci a una fuga di notizie riguardo l’offerta di 6 miliardi… e a tutta l’attenzione negativa che ne deriverà”, scrisse. Questi scambi di messaggi stanno diventando centrali nel dibattito su come Meta ha operato nel mercato. L’FTC intende usare questi documenti per dimostrare che Zuckerberg ha deliberatamente aggirato le regole del gioco competitivo.

La strategia di Meta in tribunale

Durante il processo, Matheson ha affermato che Meta ha infranto un accordo fondamentale: quello di competere lealmente nel mercato americano. La strategia di Zuckerberg apparirebbe chiara: affrontare la concorrenza non valeva la pena rispetto ai vantaggi derivanti dall’acquisizione di rivali. L’FTC è chiamata a dimostrare che la posizione dominante di Meta nel settore non sarebbe stata possibile senza l’acquisizione di Instagram nel 2012 e WhatsApp nel 2014. Giuristi esperti sostengono che è estremamente raro annullare fusioni approvate molti anni fa, il che rende la situazione ancora più complessa per l’ente regolatore.

L’attenzione si concentra ora su Zuckerberg, che si preparerà a testimoniare per un periodo potenzialmente lungo. Potrebbe restare in aula fino a sette ore, rispondendo alle domande riguardo ai messaggi e alle politiche di acquisizione della sua azienda. La testimonianza del CEO intende chiarire le motivazioni dietro queste operazioni, mentre l’FTC si prepara a presentare una documentazione dettagliata che evidenzi come le acquisizioni erano mirate a ridurre le minacce alla predominanza di Facebook nel mercato.

Il futuro della regolamentazione delle grandi tecnologie

Il dibattito su come regolamentare le grandi tecnologie è più attuale che mai. Con il panorama digitale in continua evoluzione, la questione dell’anti-concorrenza e delle pratiche commerciali scorrette è al centro dell’attenzione sia del settore pubblico che privato. Questo processo non solo implica un confronto diretto con Meta ma pone anche interrogativi su come le politiche di mercato dovrebbero adattarsi per prevenire comportamenti monopolistici. L’attenzione dei media e dell’opinione pubblica è rivolta a questo caso, che potrebbe avere ripercussioni significative per il futuro delle aziende tecnologiche.