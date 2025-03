La bancarotta di 23andMe e le preoccupazioni sui dati genetici

La notizia della richiesta di bancarotta da parte di 23andMe ha generato un’ondata di preoccupazioni tra gli utenti riguardo al futuro della società di test genetici, insieme al destino dei dati raccolti nel corso degli anni. La situazione è complessa: il rischio è che il vasto database genetico possa essere ceduto a un’altra azienda, eventualmente priva della consapevolezza e del consenso degli utenti. La situazione richiede attenzione, soprattutto per chi ha condiviso le proprie informazioni personali attraverso i kit di test salivare dell’azienda.

I rischi legati ai dati personali

Per chi ha inviato il proprio campione di DNA a 23andMe, a disposizione ci sono dati significativi che comprendono informazioni genetiche, genealogiche e connessioni familiari, unite a dati personali come nome, indirizzo, email e informazioni di pagamento. Questo panorama di dati particolari suscita interrogativi sulla sicurezza e la privacy, soprattutto ora che l’azienda ha avviato la procedura di Chapter 11. Tuttavia, 23andMe ha annunciato che continuerà le normali operazioni durante il processo di bancarotta, consentendo agli utenti di accedere e, in parte, eliminare le proprie informazioni.

La società sostiene che i dati genetici vengano anonimizzati e conservati separatamente dalle informazioni identificabili. Tuttavia, casi passati hanno dimostrato che l’anonimizzazione può fallire. Pertanto, è fondamentale per gli utenti sapere come rimuovere attivamente i propri dati nel caso non vogliano lasciare nulla al caso.

Come eliminare i propri dati da 23andMe

Il primo passo per rimuovere i dati personali da 23andMe è accedere al proprio profilo. Una volta effettuato il login, bisogna selezionare l’opzione “Impostazioni” che si trova nel menu dell’account. Scorrendo verso il basso fino alla sezione intitolata “Dati 23andMe”, gli utenti possono cliccare su “Visualizza”. Questa sezione si trova in fondo alla pagina delle impostazioni e consente di avviare il processo di cancellazione.

A questo punto, sarà chiesta la verifica dell’età per motivi di sicurezza. Dopo aver fornito le informazioni necessarie, il passo successivo offre diverse opzioni, tra cui la possibilità di scaricare i propri dati e un pulsante per richiedere la cancellazione dell’account 23andMe. Questa verifica dell’età è disponibile sia nella versione mobile sia in quella desktop della piattaforma.

Dopo aver richiesto la cancellazione dell’account, gli utenti riceveranno un’email da 23andMe per confermare la richiesta. È importante sottolineare che la cancellazione dell’account è definitiva: una volta completata, non si avrà più accesso ad esso. Inoltre, se sono stati creati più profili da utenti diversi sull’account, anche questi verranno eliminati a meno che non vengano trasferiti a un altro account.

Cosa succede ai dati dopo l’eliminazione dell’account

Tuttavia, un aspetto significativo è che questo processo non cancellerà tutti i dati. In base alla divulgazione della privacy di 23andMe, alcune informazioni come i dati genetici, la data di nascita e il sesso rimarranno in archivio per un periodo di tempo non specificato, in conformità con le obbligazioni legali dell’azienda. Inoltre, verrà mantenuta “informazione limitata” riguardante l’account, come l’email e le comunicazioni attinenti alla richiesta di cancellazione.

Nonostante le domande poste, 23andMe non ha fornito chiarimenti su quali dati vengano effettivamente trattenuti o eliminati al momento della cancellazione dell’account. Alcuni utenti hanno suggerito online di modificare i dati prima della cancellazione, sostituendo informazioni come nome, data di nascita, etnia e altezza con equivalenti falsi per rendere i dati che rimangono inutilizzabili. Tuttavia, questo approccio potrebbe non funzionare efficacemente se 23andMe conserva soltanto i dati utilizzati per creare l’account, un punto che l’azienda non ha chiarito.

La gestione dei campioni genetici

Come parte del processo di cancellazione della registrazione, 23andMe provvederà a distruggere il campione di DNA fornito dall’utente, se questo era stato scelto per rimanere in archivio. I dati dell’utente continueranno a esistere in eventuali studi scientifici ai quali hanno acconsentito, ma non saranno utilizzati per futuri progetti di ricerca. In caso di difficoltà con la cancellazione dell’account, l’azienda consiglia di contattare l’assistenza clienti attraverso l’indirizzo email customercare@23andme.com per ulteriore aiuto.