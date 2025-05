L’ Apple Watch Series 10 introduce la funzione di aggiornamento dei secondi anche a schermo spento

L’Apple Watch Series 10 rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia indossabile. Questo nuovo modello si distingue per la capacità di aggiornare la lancetta dei secondi anche quando il display è spento. Fino ad ora, nelle versioni precedenti, come la Series 5 fino alla Series 9, solo la lancetta delle ore e quella dei minuti continuavano a muoversi quando il display era in modalità dimmed. Una novità che accentua la differenza tra il Series 10 e i modelli precedenti.

Innovazioni nelle watch faces

Al momento del lancio, soltanto tre watch faces sono state progettate per supportare la funzionalità di aggiornamento dei secondi. Le due principali, Flux e Reflections, si distinguono per modalità di visualizzazione particolari. Flux, ad esempio, utilizza una linea che sale verticalmente per rappresentare il passare dei secondi all’interno di ogni minuto. Questo approccio innovativo rende la lettura del tempo più dinamica e coinvolgente.

D’altra parte, Reflections offre una rappresentazione più tradizionale, con lancette analogiche che si muovono in modo naturale. Quando il display è spento, la lancetta dei secondi continua a tickare, fornendo un’affascinante esperienza di utilizzo. Anche Reflections è disponibile in due varianti: un layout a schermo intero e una versione circolare con quattro slot per complicazioni, che consentono una personalizzazione maggiore dell’interfaccia.

L’aggiornamento di Activity Digital

Una novità interessante è l’aggiornamento della watch face Activity Digital. Introdotta con la Series 5, questa face aveva già l’opzione di visualizzare i secondi, ma tale informazione scompariva al dimming del display. Con l’uscita della Series 10, ora i secondi si aggiornano ogni secondo anche in modalità sempre attiva, rendendo molto più efficace il monitoraggio del tempo.

Attualmente, però, Apple non ha esteso questo miglioramento a nessun’altra watch face esistente. Solo sei facce supportano questa funzione, mentre molte altre rimangono incompatibili con il nuovo sistema di aggiornamento. La speranza, comunque, è che nei prossimi aggiornamenti come watchOS 12 si possa estendere il supporto per le lancette dei secondi a tutte le facce.

Le recenti aggiunte: Unity Rhythm e Pride Harmony

Nel gennaio del 2025, Apple ha introdotto una nuova watch face chiamata Unity Rhythm, che utilizza anch’essa lancette analogiche per mostrare i secondi, simile a Reflections. Con l’arrivo del sistema operativo watchOS 11.5, ha fatto il suo debutto anche la face Pride Harmony, che ha le stesse caratteristiche di aggiornamento per i secondi. Questi ultimi sviluppi portano a cinque il totale delle watch faces ottimizzate per il display dell’Apple Watch Series 10.

Tuttavia, più di 40 watch faces attualmente disponibili non sfruttano ancora le potenzialità della nuova configurazione hardware. Sebbene la Series 10 possa ora offrire aggiornamenti dei secondi in tempo reale, simile a un orologio analogico o digitale di base, la maggior parte delle facce continuano a non supportare questa novità. Gli utenti si aspettano un intervento da parte di Apple per garantire che tutte le facce possano sfruttare al meglio le nuove capacità dell’orologio.

Le aspettative per gli aggiornamenti futuri e l’ottimizzazione

Le speranze degli utenti sono riposte in futuri aggiornamenti, come watchOS 12, che potrebbero portare il supporto per il movimento delle lancette dei secondi a tutte le watch faces disponibili, incluse quelle standard come Utility o California. Tali facce sono molto richieste e la loro ottimizzazione sarebbe una mossa ben accolta, soprattutto se Apple non prevede di aggiornare ogni faccia singolarmente. Ogni watch face dovrebbe, infatti, essere in grado di sfruttare appieno le capacità hardware del dispositivo, offrendo così un’esperienza utente completa e soddisfacente.