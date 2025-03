Keychron Q4 HE: La tastiera meccanica con switch magnetici per un’esperienza di digitazione premium

La nuova tastiera meccanica Keychron Q4 HE ha fatto il suo ingresso sul mercato, promettendo un’esperienza di digitazione di alta qualità grazie ai suoi switch magnetici e a una costruzione in alluminio. Con un design super compatto che dimentica la riga dei tasti funzione, questo dispositivo si propone come una scelta interessante per chi cerca funzionalità e stile in un’unica soluzione. Scopriamo insieme le caratteristiche di questo prodotto e il suo prezzo di vendita.

Caratteristiche principali del Keychron Q4 HE

Il Keychron Q4 HE è una tastiera che si distingue per il suo layout del 60%, ideale per chi desidera un dispositivo ridotto senza rinunciare alle prestazioni. La struttura della tastiera è completamente realizzata in alluminio, conferendo un aspetto robusto e una sensazione premium. Gli switch magnetici Gateron Double-Rail Nebula, caratterizzati dall’effetto Hall, sono progettati per garantire una risposta rapida e un’ottima personalizzazione dell’esperienza di digitazione. Questo modello offre infatti la possibilità di modificare la corsa dei tasti, il che consente agli utenti di adattarla alle proprie preferenze.

Un aspetto particolarmente interessante è che la Keychron Q4 HE è dotata di uno strato di schiuma fonoassorbente, una soluzione ingegneristica che rende la digitazione più morbida e diminuisce il rumore di fondo, migliorando così l’atmosfera complessiva durante l’uso. Le keycap in PBT double-shot con profilo OSA completano il pacchetto, garantendo durabilità e una presa comoda durante l’uso prolungato della tastiera.

Personalizzazione e connettività della tastiera

Un’altra delle caratteristiche salienti del Keychron Q4 HE è il suo launcher, che offre molteplici opzioni di personalizzazione. Gli utenti possono rimappare i tasti e persino modificare i pattern di retroilluminazione. La tastiera è equipaggiata con LED RGB, che forniscono una vasta gamma di opzioni di illuminazione, rendendo l’esperienza visiva altrettanto accattivante quanto la funzionalità stessa.

Per quanto riguarda la connettività, il Keychron Q4 HE si mostra versatile grazie alla possibilità di collegamento sia cablato, tramite USB-C, che wireless. È dotata di Bluetooth 5.2 e di un’interfaccia wireless a 2.4 GHz, utilizzabile grazie a un ricevitore USB-A incluso nella confezione. Questo consente agli utenti di scegliere liberamente come desiderano connettersi al proprio computer o ad altri dispositivi.

Un’altra caratteristica degna di nota è la batteria integrata da 4.000 mAh, che promette di garantire una buona autonomia anche con un uso prolungato. Questo fattore rende la tastiera adatta a tutti coloro che necessitano di un dispositivo che possa supportarli nel lavoro quotidiano e nel tempo libero.

Disponibilità e prezzo della Keychron Q4 HE

La tastiera Keychron Q4 HE è già disponibile sul sito ufficiale del produttore e può essere acquistata in due colorazioni: Carbon Black e Shell White. Attualmente, viene proposta sul mercato nella sola versione con switch Gateron Double-Rail Magnetic Nebula al prezzo consigliato di 219 dollari. Questa cifra si colloca nella fascia medio-alta per quanto riguarda tastiere meccaniche di qualità, ma il costruttore sembra giustificare il prezzo grazie all’uso di materiali premium e a caratteristiche innovative.

Per gli appassionati di tecnologia e di gaming, la Keychron Q4 HE rappresenta un’opzione interessante da considerare, unendo prestazioni elevate e design accattivante in un formato compatto e funzionale.