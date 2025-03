KeePassXC 2.7.10: le novità del gestore di password open source

KeePassXC ha recentemente rilasciato la versione 2.7.10 del suo popolare gestore di password, offrendo nuove funzionalità e miglioramenti significativi per gli utenti. Questa applicazione gratuita e open source, frutto di un fork di KeePassX, supporta diverse piattaforme tra cui Windows, macOS e Linux. Tra le novità più rilevanti, la possibilità di migrazione semplificata per gli utenti di Proton Pass e miglioramenti strutturali dell’interfaccia sono solo alcune delle modifiche apportate nella nuova versione.

Il nuovo importatore per Proton Pass

Una delle integrazioni più attese in KeePassXC 2.7.10 è l'introduzione del nuovo importatore per Proton Pass. Questa funzionalità rappresenta un grande passo avanti per coloro che desiderano trasferire i propri dati di accesso da Proton Pass a KeePassXC. L'importatore rende il processo di migrazione più diretto e fluido, riducendo i possibili errori e il tempo necessario per il trasferimento delle password. Grazie a questa opzione, gli utenti possono finalmente semplificare il passaggio a KeePassXC, mantenendo tutti i dati critici al sicuro.

Miglioramenti alla leggibilità e usabilità

Un'altra novità che colpisce nella versione 2.7.10 è la possibilità di regolare la dimensione del carattere nell’applicazione. Questo aggiornamento è stato concepito per migliorare la leggibilità sullo schermo, rendendo la scrittura e la visualizzazione delle password molto più agevoli per gli utenti. Accanto a questa modifica, KeePassXC ha anche rinnovato le icone usate per valutare la robustezza delle password, offrendo un'interfaccia più intuitiva e visivamente accattivante. Gli utenti che hanno bisogno di modificare frequentemente i loro database troveranno utili i nuovi pulsanti aggiunti alla barra degli strumenti, che garantiscono un accesso rapido a impostazioni importanti e statistiche utili.

Nuove funzionalità nel generatore di password

Il generatore di password ha ricevuto significativi aggiornamenti, inclusa l’introduzione di un nuovo preset "MIXED case" per la creazione di passphrase più varie e sicure. Questa opzione offre agli utenti una maggiore flessibilità e la possibilità di generare combinazioni di caratteri più complesse, rafforzando ulteriormente la sicurezza delle loro credenziali. Inoltre, il generatore ora include un conteggio dei caratteri, che permette di tenere sotto controllo la lunghezza delle nuove password. Questo è particolarmente utile per chi desidera personalizzare ulteriormente il proprio livello di sicurezza.

Aggiornamenti della command line interface e miglioramenti per Mac

Per gli utenti che operano da linea di comando, KeePassXC 2.7.10 ha previsto diverse migliorie, tra cui una nuova funzionalità di esportazione in formato HTML, che semplifica la condivisione e la gestione delle informazioni. La scorciatoia –d dry-run per il comando di merging si aggiunge a queste novità, rendendo il lavoro da CLI ancora più efficiente. Per quanto riguarda gli utenti di macOS, l'aggiornamento offre la possibilità di disattivare il blocco del database in caso di cambiamento di utente, insieme a correzioni importanti per la registrazione dello schermo e la modalità di input sicura. Queste modifiche mirano a garantire un'esperienza più fluida e sicura per gli utenti di Mac.

Per ulteriori dettagli e per scaricare la nuova versione, gli utenti possono visitare la pagina ufficiale dei download di KeePassXC. La disponibilità del programma in diversi formati, come AppImage, Flatpak e Snap per gli utenti Linux, facilita ulteriormente l'accesso a questa applicazione essenziale.