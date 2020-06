Jumper EZbook S5 14″ in offerta lancio su JumperMaill

Sul portale Jumpermall è comparsa un’offerta molto interessante che riguarda uno dei prodotti Jumper. Stiamo parlando del Jumper EZbook S5 da 14 pollici, che viene proposto a 259,99 dollari per la pre-vendita invece dei 299,99 dollari del prezzo di listino.

Jumper EZbook S5 da 14 pollici si presenta come un buon prodotto, dotato di caratteristiche di tutto rispetto, ed è per questo che l’offerta lanciata su Jumpermall è davvero da tenere d’occhio.

Jumper EZbook S5 14”: le specifiche tecniche

Jumper EZbook S5 da 14 pollici è un laptop ultrasottile che riesce a garantire prestazioni assolutamente soddisfacenti. Il prodotto è caratterizzato da un display FHD da 14 pollici, con 6 GB di RAM e 64 GB di storage (con possibilità di espansione tramite SSD, ndr), ed è inoltre alimentato con un processore Intel Apollo Lake N3350, a dimostrazione del livello di performance davvero elevato. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Progettato con uscita mini HDMI, è possibile collegarlo a monitor, TV o proiettori, ed è quindi il prodotto ideale per creare il proprio “home theater”.

Jumper EZbook S5 14”: l’offerta

Come accennato, recandosi sulla pagina dell’offerta si può usufruire dello sconto per il “pre-sale” fino al 7 giugno, con il prodotto acquistabile a 259,99 dollari (pari a circa 232 euro). Lo sconto può essere esercitato solo dai primi 200 utenti che inseriranno il codice coupon JUMPERS5 che porta il prezzo a 219,99 dollari (pari a circa 196 euro). I primi 100 utenti che ordineranno il Jumper EZbook S5 da 14 pollici riceveranno anche in regalo il mouse.