JBL Rise: il nuovo smart speaker Bluetooth lanciato in Cina con funzionalità innovative

Il mercato degli smart speaker continua a crescere e con esso le offerte dei principali brand. JBL ha recentemente presentato in Cina il suo ultimo smart speaker Bluetooth, il JBL Rise. Questa nuova proposta si distingue grazie a una serie di caratteristiche pratiche che includono anche sveglia, radio e ricarica wireless. Il dispositivo è disponibile per il pre-ordine sul portale jd.com al prezzo di 999 yuan, che corrisponde a circa 131 euro. Attualmente, non figurano disponibilità sul sito ufficiale di JBL, lasciando spazio per ulteriori sviluppi.

Design e funzionalità di JBL Rise

Il JBL Rise si presenta con un design minimalista, il che lo rende facilmente adattabile a qualsiasi ambiente domestico. Le sue linee eleganti e pulite possono essere integrate in vari stili di arredamento, dal più classico al contemporaneo. La parte frontale del dispositivo è arricchita da un display LED a luminosità regolabile. Questa particolare caratteristica consente di visualizzare facilmente l'ora e altre informazioni, rendendo il dispositivo immediatamente utile anche da una certa distanza. I caratteri di grandi dimensioni, infatti, facilitano la lettura, specialmente in condizioni di luminosità variabile.

In aggiunta, il controllo del JBL Rise è semplificato grazie ai pulsanti fisici, una scelta progettuale che risponde all'esigenza di un'interazione più intuitiva. Questi comandi, facilmente accessibili, permettono di gestire le funzioni principali senza dover ricorrere a complicate operazioni tramite smartphone o applicazioni dedicate.

Potenza audio e connettività

Uno degli aspetti più interessanti del JBL Rise è la qualità audio. Questo dispositivo è equipaggiato con due driver full-range indipendenti, progettati per offrire un suono dinamico, chiaro e bilanciato. Che si tratti di ascoltare musica, di seguire programmi radiofonici o di utilizzare l'orologio sveglia, la resa sonora è sempre di alto livello, garantendo un'esperienza di ascolto soddisfacente.

A livello di connettività, lo speaker supporta il Bluetooth 5.3, un vantaggio significativo in termini di prestazioni e stabilità della connessione. Inoltre, il JBL Rise non è solo un dispositivo per ascoltare musica in streaming; è equipaggiato con un sistema radio FM che consente di memorizzare fino a tre stazioni preimpostate, per un accesso rapido ai contenuti preferiti.

Ricarica e specifiche tecniche

Un valore aggiunto del JBL Rise è la sua funzionalità di ricarica wireless. Sulla parte superiore del dispositivo, è presente un modulo di ricarica da 5W, progettato per ricaricare in modo comodo e sicuro gli smartphone compatibili. Questo aspetto rende lo speaker non solo un dispositivo di intrattenimento, ma anche un pratico alleato per la gestione della batteria di altri dispositivi.

Oltre alla ricarica wireless, il JBL Rise include anche una porta USB posteriore, utile per chi preferisce la ricarica via cavo. A livello di alimentazione, il prodotto è fornito di un adattatore CA compatibile con un'ampia gamma di tensioni, da 100 a 240V, rendendolo adatto anche per viaggi internazionali.

Con dimensioni pari a 218 mm x 65 mm x 148 mm e un peso di 0,75 kg, il JBL Rise si colloca come un dispositivo compatto e versatile, ideale per garantire sia intrattenimento che praticità a casa o in ufficio.