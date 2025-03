JBL presenta i nuovi speaker Bluetooth Flip 7 e Charge 6: ecco le novità del 2025

JBL ha svelato i suoi ultimi modelli di speaker Bluetooth, il Flip 7 e il Charge 6, prodotti pensati per chi ama ascoltare musica in ogni momento. Questi dispositivi portatili aggiornano le versioni precedenti, incorporando tecnologie innovative che promettono un’esperienza di ascolto migliorata. La società ha investito nella tecnologia proprietaria AI Sound Boost, in grado di analizzare la musica in tempo reale per affinare le prestazioni audio.

JBL Flip 7: portabilità e praticità al primo posto

Il JBL Flip 7 è progettato per gli utenti che desiderano un altoparlante da trasportare facilmente. Con un design compatto e maneggevole, il Flip 7 include un cinturino intercambiabile e un moschettone, permettendo di agganciarlo comodamente a borse o zaini. Questa caratteristica lo rende l’ideale compagno di viaggio per ogni occasione, che si tratti di una gita al parco o di un’avventura all’aperto.

Questo modello supporta la connettività USB-C, consentendo una trasmissione audio di alta qualità senza perdite. Inoltre, la sua autonomia raggiunge fino a 16 ore di riproduzione, grazie alla funzione Playtime Boost, che massimizza l’uso della batteria. La certificazione IP68 garantisce la resistenza a polvere e schizzi d’acqua, rendendo il Flip 7 un dispositivo molto versatile e ricettivo alle esigenze di chi è sempre in movimento.

Charge 6: l’esperienza audio completa per eventi e feste

Il Charge 6 si rivolge a coloro che cercano un’esperienza audio più ricca e prolungata. Questo modello presenta caratteristiche superiori, con una batteria capace di garantire fino a 28 ore di riproduzione. La tracolla rimovibile offre diverse configurazioni per utilizzare l’altoparlante in modo pratico durante eventi o feste, rendendo il Charge 6 una scelta ideale per chi ama organizzare ritrovi e socializzare.

Similmente al Flip 7, il Charge 6 è equipaggiato con la connettività Bluetooth Core 5.4, offrendo anche supporto per Auracast, che permette di collegare più altoparlanti insieme. La possibilità di audio lossless tramite USB-C completa un pacchetto di funzionalità all’avanguardia, rendendo il Charge 6 un dispositivo in grado di soddisfare anche gli audiofili più esigenti.

Prezzi e disponibilità dei nuovi speaker JBL

Entrambi i modelli, Flip 7 e Charge 6, saranno disponibili per l’acquisto a partire dal primo aprile 2025. I consumatori potranno trovare gli speaker sul sito JBLstore.com e presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato per il Flip 7 sarà di 149,99 €, mentre il Charge 6 sarà proposto a 199,99 €, disponibile in varie colorazioni e finiture per soddisfare tutti i gusti.

Per chi preferisce l’acquisto online, i prodotti JBL saranno reperibili anche su Amazon, offrendo diverse opzioni di acquisto. Le novità di JBL promettono di arricchire l’esperienza di ascolto per gli appassionati di musica e per tutti coloro che cercano un modo pratico di godersi i loro brani preferiti.