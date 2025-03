Italia applica la legge contro la pirateria: Google nel mirino per contrastare le dirette di calcio illegali

Nel 2025, l’Italia intensifica le sue azioni contro la pirateria online, puntando l’attenzione su Google attraverso l’applicazione della Piracy Shield law. Un tribunale ha recentemente emesso un’ordinanza che impone all’azienda di avviare immediatamente un processo di avvelenamento dei suoi server DNS pubblici. Questa misura fa parte di un’iniziativa più ampia che coinvolge anche i fornitori di servizi internet locali e aziende internazionali come Cloudflare, con l’obiettivo di fermare le trasmissioni illegali di partite di calcio, una pratica sempre più diffusa nel paese.

Ruling del Tribunale di Milano e la risposta di Google

La decisione del Tribunale di Milano è stata presa come risposta a una denuncia presentata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni , che accusava Google di non aver bloccato i siti web di pirateria dopo che erano stati segnalati dall’autorità stessa. Il tribunale ha riconosciuto che i siti coinvolti erano responsabili di streaming illegale di incontri di Serie A, un problema che rappresenta una delle priorità della lotta contro la pirateria in Italia da anni. Dal momento che Google offre un servizio DNS pubblico, risulta essere soggetta alla legge sul blocco dei contenuti.

Le implicazioni della Piracy Shield law e le critiche

La legge Piracy Shield ha suscitato forti dibattiti. Critici la definiscono come draconiana, evidenziando che il blocco dei contenuti via DNS può comportare risultati inaspettati. Quando si blocca l’intero dominio, ci possono essere effetti collaterali indesiderati per gli utenti, specialmente quando piattaforme note vengono utilizzate per la distribuzione di contenuti piratati. Ad esempio, nel corso dell’anno scorso, i fornitori di servizi internet italiani hanno temporaneamente bloccato l’intero dominio di Google Drive, a causa di un utilizzo illegittimo da parte di un utente per la condivisione di materiale protetto da copyright. Questo processo, noto nel contesto degli attacchi online come avvelenamento o spoofing DNS, altera i registri DNS, impedendo che chi cerca un dominio venga rediretto all’indirizzo IP corretto.

Obiettivi e conseguenze sull’industria del calcio

Il fine ultimo di queste misure è proteggere i diritti di trasmissione sportiva, in particolare le partite di calcio, che generano enormi introiti per le leghe e le emittenti. Gli organismi di regolamentazione, come AGCOM, hanno accolto con favore l’ordinanza del tribunale, sperando di inviare un chiaro messaggio a grandi aziende tecnologiche internazionali riguardo alla loro responsabilità nella lotta contro la pirateria. Tuttavia, la strada per la completa eliminazione delle trasmissioni pirata è lunga e complessa. Le misure adottate rischiano di danneggiare in modo significativo i servizi legittimi, creando una situazione in cui gli utenti, nel tentativo di accedere a contenuti legali, si trovano spiazzati da blocchi che intaccano piattaforme benigni.

La battaglia contro la pirateria comporta non solo un impegno legale, ma anche una necessaria collaborazione tra le parti in gioco, per garantire che i diritti dei creatori siano tutelati senza compromettere l’accesso a servizi internet legittimi.