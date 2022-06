ISOCELL HP3, Samsung svela il nuovo sensore da 200 MP: tutti i dettagli

Sono passati all’incirca dieci mesi da quando Samsung ha lanciato la sua prima fotocamera da 200 MP per smartphone. Ora, a distanza di poco meno di un anno, il gigante di Seul ha appena presentato il suo secondo sensore per fotocamera da 200 MP.

Stiamo parlando dell’ISOCELL HP3, un sensore per fotocamera da 1/1,4 pollici con una risoluzione di 200 MP e una dimensione dei pixel nativi di 0,56 μm (ISOCELL HP1 è un sensore da 1/1,22 pollici con pixel da 0,64μm, ndr). Samsung afferma che una riduzione della dimensione dei pixel del 12% consente al nuovo sensore di adattarsi a più dispositivi: il modulo occupa il 20% in meno di area. Il sensore può acquisire immagini a 14 bit per un supporto fino a 4 trilioni di colori.

ISOCELL HP3 dispone inoltre dell’autofocus Super QPD che garantisce prestazioni più affidabili. Il nuovissimo sensore da 200 MP di Samsung dispone anche del meccanismo di messa a fuoco automatica Super QPD.

Il nuovo sensore di Samsung utilizza una singola lente su quattro pixel adiacenti per rilevare le differenze di fase in entrambe le direzioni (orizzontale e verticale): questo aspetto dovrebbe tradursi in una messa a fuoco automatica più rapida e precisa.

ISOCELL HP3 è anche in grado di registrare video 4K 120fps e video 8K 30fps. A differenza dei sensori della fotocamera da 108 MP di Samsung, i suoi sensori da 200 MP possono acquisire video 8K con una perdita minima nel campo visivo.

Ma non è tutto, perché grazie al binning dei pixel il nuovo sensore può acquisire immagini da 50 MP (2×2 binning) con pixel da 1,12 μm o immagini da 12,5 MP (4 × 4 binning) con una dimensione dei pixel di 2,24 μm. Tra le altre caratteristiche di ISOCELL HP3 vale la pena menzionare Smart ISO Pro, che cattura le immagini combinando tre guadagni di conversione (ISO alto, ISO medio e ISO basso) in modo tale da favorire una migliore gamma dinamica.

Stando a quanto rivelato proprio dalla società della Corea del Sud, i campioni di ISOCELL HP3 sono già disponibili per i test: la produzione in serie del sensore inizierà entro la fine dell’anno.

“Samsung ha costantemente guidato la tendenza del mercato dei sensori di immagine grazie alla sua leadership tecnologica nei sensori ad alta risoluzione con i pixel più piccoli – fa sapere JoonSeo Yim, vicepresidente esecutivo del Sensor Business Team di Samsung Electronics – Con il nostro ultimo e aggiornato sensore ISOCELL HP3 da 0,56μm da 200 MP, Samsung si sta spingendo in avanti per fornire risoluzioni epiche, che vadano oltre i livelli professionali”.

Fonte SamMobile