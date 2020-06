ISOCELL Bright HM2: debutterà su telefono Xiaomi e non sul Note 20

Sappiamo che Samsung sta lavorando su una nuova versione del suo sensore ISOCELL Bright HM1, che si chiamerà ISOCELL Bright HM2. Questo sensore avrà una risoluzione di 108MP e verrà utilizzato per la prima volta, non nel Galaxy Note 20 come pronosticato, ma in un prossimo smartphone Xiaomi. È sicuro supporre che l’HM2 utilizzerà anche la tecnologia Nonacell di Samsung che combina nove pixel adiacenti da 0,8 micron per creare pixel più grandi ed avere così un migliore assorbimento della luce.

ISOCELL Bright HM2 debutterà su Xiaomi Mi CC10 Pro

Proprio come già accaduto per ISOCELL Bright HM1 che ha debuttato per la prima volta su uno smartphone Xiaomi, si dice anche che anche il nuovo sensore HM2 debutterà entro la fine dell’anno su un futuro smartphone del brand cinese. Pensiamo che il telefono Xiaomi ad avere in dotazione questo sensore sarà lo Xiaomi Mi CC10 Pro che avrà una fotocamera da 108 MP, uno zoom ottico 12x e zoom digitale fino a 120x. Mi CC10 si dice debutterà tra qualche mese con SoC Qualcomm Snapdragon 775G e supporto 5G.

In altre parole, il cosiddetto ISOCELL Bright HM2 potrebbe non essere utilizzato da Samsung per la gamma Galaxy Note 20. Il Galaxy Note 20+ (o Note 20 Ultra) che a quanto pare verrà ufficializzata il 5 agosto, avrà un sensore ISOCELL Bright HM1 proprio come il Galaxy S20 Ultra.

All’inizio di quest’anno, una voce diversa sosteneva che Samsung stesse lavorando su un sensore ancora più ambizioso: un Nonacell da 150 MP. Questo sensore che dovrebbe uscire durante il quarto trimestre 2020 sarà destinato ai telefoni di punta della casa coreana, così come a smartphone di brand cinesi tra cui Oppo, Vivo e Xiaomi.

Fonte Sammobile