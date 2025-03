iRobot svela la nuova gamma di robot aspirapolvere Roomba: ecco le novità e le caratteristiche

In un'epoca in cui la tecnologia invade ogni angolo delle nostre case, iRobot rinnova il proprio impegno nel settore della pulizia domestica con il lancio della nuova serie di robot aspirapolvere Roomba. Con modelli in grado di coprire diverse esigenze e fasce di prezzo, l’azienda offre un'ampia gamma di soluzioni innovative per semplificare la vita quotidiana. I nuovi Roomba si distinguono per funzionalità avanzate, come il sistema di compattazione della polvere e i panni di lavaggio a doppia rotazione, promettendo prestazioni elevate. Andiamo a scoprire le peculiarità di questi modelli e se si meritano un posto tra i migliori sul mercato.

I dettagli della nuova gamma di robot Roomba

La presentazione della nuova gamma di robot aspirapolvere Roomba segna un punto di svolta per iRobot, che ha investito notevoli risorse nel rinnovamento dei propri laboratori di ricerca e sviluppo. Il CEO Gary Cohen ha evidenziato che l'obiettivo è creare una "gerarchia" di modelli che risponda in modo preciso alle aspettative e alle possibilità economiche dei consumatori. In generale, ciascun modello gode di un miglioramento rispetto alla generazione precedente, sia in termini di potenza di aspirazione sia per quanto riguarda le capacità di navigazione e mappatura. Grazie alla tecnologia di rilevamento ClearView Lidar, i robot ora possono muoversi in modo più intelligente e preciso.

Una caratteristica comune a tutti i nuovi modelli è la capacità di riconoscere e evitare ostacoli, che è particolarmente utile per ambienti domestici con mobili e tappeti. Tuttavia, solo alcune versioni includono la tecnologia PrecisionVision AI, che arricchisce ulteriormente l’automazione del processo di pulizia. Andando ad analizzare i modelli singolarmente, troviamo il Roomba 105 Combo, entry level della gamma, che può essere dotato di una base di ricarica AutoEmpty Dock, in grado di svuotare automaticamente il contenitore della polvere.

Esplorazione dei modelli Roomba

Uno dei modelli di punta è il Roomba 205 DustCompactor Combo, che si distingue per il sistema innovativo DustCompactor, il quale consente di compattare lo sporco all'interno del robot. Questa funzionalità rappresenta un significativo passo avanti nella gestione degli scarti, permettendo una maggiore autonomia e riducendo la frequenza con cui è necessario svuotare il contenitore.

Proseguendo, il Roomba Plus 405 Combo + Dock AutoWash offre un’aspirazione potente abbinata a un sistema di pulizia profondo. La stazione di ricarica di questo modello non solo ricarica il robot, ma svolge anche la funzione di svuotamento del cassetto della polvere e di autopulizia, garantendo che il dispositivo sia sempre pronto per la prossima sessione di lavoro.

Infine, il Roomba Plus 505 Combo + Dock AutoWash spicca grazie alla tecnologia PerfectEdge, che permette di raggiungere angoli difficili e pulire a fondo battiscopa e bordi. Equipaggiato con panni di lavaggio a doppia rotazione, il modello garantisce un’ottima pulizia delle superfici. Anche questo modello include una dock multifunzione che automatizza il processo di svuotamento e pulizia, elevando ulteriormente le sue prestazioni.

Disponibilità e pre-ordine

La nuova serie di robot Roomba sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 18 marzo 2025, sia attraverso il sito ufficiale di iRobot che presso rivenditori autorizzati. Ad oggi, non sono stati resi noti dettagli relativi ai prezzi, un aspetto chiave che potrà influenzare le scelte dei consumatori in un mercato competitivo e affollato da molti offerenti, che includono anche soluzioni economiche.

Come scegliere il robot aspirapolvere più adatto

Navigare nel mondo dei robot aspirapolvere può risultare complesso, vista la varietà di modelli e funzionalità disponibili. Con sigle e tecnologie che si sommano, la scelta del dispositivo giusto è fondamentale per soddisfare al meglio le proprie necessità. Per facilitare le decisioni di acquisto, ci sono numerose risorse che possono aiutare a orientarsi, come guide all'acquisto e comparativi sui migliori robot aspirapolvere, oltre a suggerimenti sui modelli più economici e sulle caratteristiche dei robot lavapavimenti più performanti.