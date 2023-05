iPhone XR scontato su Amazon: non fartelo scappare

Tutti gli appassionati dei prodotti Apple vorrebbero mettere le mani su un iPhone, specialmente su uno dei modelli di nuova generazione. Con il passare del tempo aumenta l’attesa per gli iPhone 15, che verranno presentati ufficialmente a settembre dalla società del CEO Tim Cook. Tuttavia, i prezzi elevati dei modelli più recenti frenano molti utenti che non hanno tutta questa disponibilità economica.

Ecco perché in molti preferiscono puntare su qualche iPhone un po’ datato ma ancora in grado di fornire ottime prestazioni. Un esempio è l’iPhone XR, lanciato nel 2018 da Apple ma ancora oggi considerato un buon telefono dai fan della Mela. Proprio in queste ore l’iPhone XR è in vendita su Amazon con uno sconto sul prezzo che sta già catturando l’attenzione di molti.

Invece dei 284,90 euro del prezzo di partenza, infatti, l’iPhone XR viene proposto a 259 euro, consentendo quindi di acquistare il prodotto risparmiando il 9% (25,90 euro, ndr). Si tratta di un modello ricondizionato, con 64 GB di memoria interna e un funzionamento ancora molto efficace. Il dispositivo può contare su un buon comparto foto, caratterizzato da una fotocamera da 12 MP che permette di girare tranquillamente video in 4K e di scattare foto di altissima qualità.

Inoltre il processore A12 Bionic di Apple assicura performance molto interessanti grazie anche al supporto della Apple GPU. Il display dell’iPhone XR è un LCD IPS Retina da 6,1 pollici, con tanto di ‘notch’ sul davanti. La batteria che alimenta questo prodotto è da 2.942 mAh, con supporto alla ricarica wireless. Il device può essere ricaricato anche tramite il cavo Lightning.