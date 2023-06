iPhone XR, non perderti l’offerta su Amazon: risparmi tanto

Nel corso della WWDC 2023 Apple ha presentato una serie di nuovi prodotti che hanno ovviamente scatenato un grande entusiasmo tra i fan della Mela (e non solo). Le novità del colosso di Cupertino per questo 2023 non finiscono qui, dato che a settembre Apple provvederà a ufficializzare anche i nuovi iPhone 15. In attesa di conoscere ogni dettaglio sui nuovi dispositivi, alcuni melafonini un po’ datati continuano ad ottenere un certo riscontro sul mercato.

Tra questi c’è l’iPhone XR, che viene ormai venduto ad un prezzo decisamente competitivo e che riesce ancora a garantire specifiche e funzionalità di tutto rispetto. Proprio in queste ore l’iPhone XR – lanciato sul mercato a fine 2018 – è comparso sul sito di Amazon con un’offerta che non si può davvero rifiutare. Il prodotto, infatti, viene venduto a 284,90 euro invece dei 339,90 euro del prezzo di partenza.

Gli appassionati della Mela possono così risparmiare 55 euro sull’acquisto dell’iPhone XR, che diventa davvero un affare sotto i 300 euro. Anche se si tratta di un prodotto ricondizionato, con un anno di garanzia assicurato da Amazon, il dispositivo si presenta in condizioni eccellenti, senza alcun graffio o danneggiamento. Tra le caratteristiche principali troviamo il display LCD IPS Retina da 6,1 pollici (con refresh rate a 60 Hz) che garantisce un’ottima visuale anche quando c’è poca luce, una fotocamera da 12 MP e un ‘notch’ dove trova posto la fotocamera anteriore da 7 MP.

Il chip che alimenta l’iPhone XR è un Apple A12 Bionic, che riesce ancora a garantire ottime prestazioni. Il processore è abbinato a 3 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Completa il quadro la batteria da 2.942 mAh.